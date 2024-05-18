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"ولا حاجة"... إيهاب توفيق يُدندن أغنيته الجديدة في "المجهول" (فيديو)

اخبار البرامج
2024-05-18 | 16:26
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&quot;ولا حاجة&quot;... إيهاب توفيق يُدندن أغنيته الجديدة في &quot;المجهول&quot; (فيديو)
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"ولا حاجة"... إيهاب توفيق يُدندن أغنيته الجديدة في "المجهول" (فيديو)

دَندَن النجم المصري إيهاب توفيق خلال حلقة "المجهول" ليل السبت عبر شاشة الـLBCI بعض الكلمات من أغنيته الجديدة الّتي أطلقها في الأشهر الفائتة وعنوانها "ولا حاجة". 
 
ومن جهته، أصرّ الإعلامي رودولف هلال على سماع مقطع قصير من أغنية ضيفه،وهي من كلمات محمد هلال وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير. 
 
وجاء في كلمات الأغنية: "انتي عارفه الشوق بيعمل فيا ايه ؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه انتي عارفه الحب حرك فيا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه انا مبسوط كده.. انا مرتاح كده والنفسية تمام ومفيش اجمل من كده بعمل اللي فى نفسي عايش واحد مع نفسي و بقولك من الأخر.. سيبيني اخد نفسي".
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا
 

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ولا حاجة

المجهول

رودولف هلال

عصام كاريكا.

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