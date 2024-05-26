شركة رسامني – يونس للسيارات... قصّة نجاح خمسة أشقاء عملوا بجهد منذ 50 سنة وتركوا بصمة لا تُنسى!

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة رسامني – يونس للسيارات "ريمكو" فايز رسامني عن قصّة نجاح الشركة المذكورة ضمن برنامج My Journey من الأوّل مع الدكتورة باسكال لحود وعبّود بجاني عبر شاشة الـ LBCI.

وكشف رسامني أن مسيرة شركة "ريمكو "بدأت مع الأشقاء الخمسة وتحديداً مع الشقيق الأكبر حسيب رسامني الذي سافر إلى البرازيل ومن ثم إلى أفريقيا وليبيريا حيث اكتسب الخبرة المطلوبة واستقل وبدأ بدعوة أشقائه للانضمام له.

وقال رسامني إن الأشقاء الخمسة مارسوا أولاً التجارة العامة في أفريقيا وليبيريا وحصلوا على وكالات كثيرة لمنتجات عالمية، ثم قاموا بتصنيع وبيع أول برّاد لحفظ الفاكهة قبل دخولهم إلى عالم تجارة السيارات بعد عودتهم إلى لبنان.

وكشف أن عائلة يونس تبنت الشقيق الأكبر لعائلة رسامني وساعدته على الانطلاق بمفرده ثم عرضت على أشقائه الآخرين الانضمام لها وتأسيس شركة رسامني – يونس للسيارات.

ولفت رسامني إلى أن الإخوة رسامني عملوا بجهد منذ 50 سنة، مؤكداً أن سبب نجاحهم هو محبتهم واتحادهم وعملهم الدؤوب.

كما أشار أيضاً إلى أن الإخوة رسامني أخطأوا عندما اعتبروا أن الجيل الثاني سيشبههم بكل شيء.

وكشف رسامني أنه دخل إلى الشركة "عن طريق الخطأ"، لعدم رغبته بترك جدّه بمفرده، مضيفاً أنه شعر بالخوف أولاً وأراد فقط "إيصال إرث عائلة رسامني إلى بر الأمان".

وأكد أن الغزو الصيني يؤثر على الشركات المعروفة في الصين وخارجها، مضيفاً أن "المنافسة حالياً في السوق أصبحت شرسة وغير عادلة".