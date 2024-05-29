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"بعيطولي إم عين وحدة وأنا بهرب عند إمي"... ريم إبنة الـ6 سنوات تواجه العالم بمساعدة عليا وحنين وهذه قصتها! (فيديو)

اخبار البرامج
2024-05-29 | 15:00
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&quot;بعيطولي إم عين وحدة وأنا بهرب عند إمي&quot;... ريم إبنة الـ6 سنوات تواجه العالم بمساعدة عليا وحنين وهذه قصتها! (فيديو)
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"بعيطولي إم عين وحدة وأنا بهرب عند إمي"... ريم إبنة الـ6 سنوات تواجه العالم بمساعدة عليا وحنين وهذه قصتها! (فيديو)

"لا للتنمر"، صرخة أطلقها الاعلامي مالك مكتبي، في هذه الحلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يُعرض على شاشة الـLBCI، برفقة الأطفال: ريم، وعليا وحنين.

واستضاف في البداية مكتبي الطفلة عليا التي تحدثت عن الألم الذي تواجهها ابنة خالها الصغيرة ريم، والتي تتعرض لأبشع أنواع التنمر في مدرستها من قبل الأطفال، بسبب فقدانها لإحدى عينيها.

ريم، ابنة الـ6 سنوات، أصيبت بالسرطان ونتيجة لمرضها استأصل الأطباء عينها. 

وقالت عليا خلال الحلقة: "ريم تتعرض للتنمر في المدرسة ولأمور قبيحة جدا، وأتمنى أن يكون لها عين ثانية كجميع الناس ولكن هذه مشيئة الله... هي تجلس بمفردها، وترتدي النظارات حتى تخفي عينيها".

وتابعت: "فيي شيل عيني وأعطيها ياها... التنمر يؤذي جدا أوريدها أن تشعر بالثقة بنفسها ولا أريدها أن ترتدي النظارات".

بدورها، قالت ريم: " ا أحب المدرسة لأن الأولاد ينعتونني بـ"أم عين"، ولا أرد عليهم بل أحزن بمفردي في البيت... واذا أخبرت المعلمة بما يفعله الأطفال يرمونني على الأرض ... لذلك لا أرد بل أهرب الى أمي وأبكي".

وتوجهت لمالك مكتبي بالقول: "شفتك على تيك توك انت وبنت لابسي أحمر وحبيتها لأن عندها عين وحدة".

ولإعادة الثقة الى ريم، استضاف مالك مكتبي الطفلة حنين، والتي كانت ضيفته منذ سنة تقريبا، والتي فقدت أيضا عينها نتيجة لمضاعفات اصابتها بالسرطان".

وبتشجيع من حنين ومالك مكتبي خلعت ريم نظاراتها أخيرا وكشفت عينها للجميع.

*** لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا
 

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