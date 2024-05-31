انطلاقة نارية وفنّ ملأ الدنيا فرحا وحبا... الراحل الكبير نهاد طربيه: قصة نجاح لا تموت!

كرم برنامج The Stage في هذه الحلقة، مع الاعلامية كارلا حداد، الفنان الكبير الراحل نهاد طربيه.نهاد طربيه الذي جمع بين قوة الصوت والاحساس العالي، وكانت انطلاقته نارية، عُرف بالأغاني الطربية والأغاني الشعبية ،عاش في فرنسا وتنقل من دولة الى أخرى لنشر فنه حول العالم.واستضافت كارلا حداد مجموعة كبيرة من الفنانين وأقارب طربيه الذين تحدثوا عن ذكرياتهم المميزة معه وأعماله التي تناقلتها الأجيال بفرح وحب.