"لا أمانع شراء المشاهدات... ولست ضد تعدد الزوجات"... الفنان علي جاسم يعترف بصراحة في المجهول!

"لا أمانع شراء المشاهدات... ولست ضد تعدد الزوجات"... الفنان علي جاسم يعترف بصراحة في المجهول!



استضاف الإعلامي رودولف هلال الفنان العراقي علي جاسم في حلقة مليئة بالمواضيع الفنية الجريئة والمهمة عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، كشف جاسم أنه لا يمانع شراء أرقام مشاهدات إصداراته الفنية في المستقبل، لأن الأمر لا يُعتبر تزويرًا بل سياسة تسويقية معترفًا بأن المشاهدات الكثيرة تحقق أرباحا مادية هائلة.



وتحدث جاسم عن طفولته الصعبة إذ كان مراهقًا عندما خسر والدته وكان يدرس ويعمل في الآن نفسه، وانهمرت دموعه أثناء الحديث عن الراحلة وقدّم أغنية كتحية تقديرية لها.



وفي سياق الحلقة، اختار جاسم الفنان كاظم الساهر عندما خيّره رودولف بينه وبين الفنان ماجد المهندس، واختار تقديم لحن أغنية للفنان ملحم زين ومشاركته في ديو غنائي، والفنانة إليسا ليقدّم لها لحنًا والفنانة يارا لغناء ديو برفقتها.



وعن المواضيع الاجتماعية، قال جاسم إنه يمانع المساكنة لأنها تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد، واعترف أنه يؤيد تعدد الزوجات ولا علاقة للشرع برأيه، بل يأتي ذلك من منطلق إبقاء الأم مع الاطفال لأن لا ذنب لهم في مشاكل الثنائي.



ولا يعتبر جاسم الفن حرام لأنه يقدّم أشياء جميلة إلا أنه لا يقبل الغناء بوجود المشروبات الكحولية والخمر لأنها حرام.



وصرّح جاسم أنه تمنى لو كانت أغنية "عاشق مجنون" له، وكشف ان اغنية "اوقعلك عقد للموت" كانت له ولكنه اعتبر أنها سوف تنتشر عربيا اكثر عبر صوت ماجد المهندس، كما انه قدّم أغنية "ذهب" للفنان وليد الشامي عندما طلبها الأخير منه، علما أن الفيديو كليب كان مصورا.



وأثناء مواجهته للمجهول، كشف جاسم أنه قد يدخل القفص الذهبي قريبا في السنوات المقبلة.