بعد غياب طويل عن الشاشة... ماري سليمان تكشف: "هذا ما يقوله زوجي عن الفن"

أطلّت النجمة اللبناني ماري سليمان بعد غياب طويل دام لسنوات عن الشاشة، عبر شاشة الـLBCI ضمن برنامج The Stage مع كارلا حداد، حيث تحدثت عن بداياتها الفنية من "استديو الفن" وحياتها الشخصية مع العائلة.

وفي حديثها عن زوجها سمير، كشفت الفنانة أنه كان يتمتع بمسؤولية كبيرة ولم يختلفا أبداً في ما يخصّ الفنّ ولا يزال الداعم الأول لها.

وأضافت: "كنت مخطوبة لسمير عندما اشتركت في برنامج استديو الفنّ، وكان داعماً منذ ذلك الوقت لي ولا يزال يشجعني ويقول لي "روحي غني".

وكان سمير يعمل في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية، إلا أنه ترك كلّ شيء وجاء لمساندة خطيبته ماري سليمان فور فوزها في "استديو الفن" بالميدالية الذهبية عن فئة "الأغنية الكلاسيكية".

وأكّدت ماري سليمان في سياق الحلقة أن العائلة هي الأمر الوحيد الثابت في الحياة بخلاف الفنّ والمال. وأمام العائلة يُعتبر الفنّ "مجداً باطلا" والعائلة مهمة جدا وستبقى الأولوية.