ماري سليمان في The Stage: "سميرة سعيد زعلت مني"... والسبب أغنية؟

كشفت الفنانة اللبنانية ماري سليمان، خلال حلولها ضيفةً على الإعلامية كارلا حداد ليل الجمعة عبر شاشة الـLBCI، أن أغنية "قال جاني بعد يومين" شكّلت مُشكلة مع الفنانة سميرة سعيد.

وفي التفاصيل، طُلب من ماري سليمان قديماً في أحد البرامج تأدية أغنية "قال جاني بعد يومين"، وذلك بعد عامين على إصدارها. وعندما صعدت إلى المسرح لتأديتها، لاقت ضجة كبيرة وبات الجمهور يستمتع بنسختها أكثر من الأغنية الأصلية، ما شكّل مشكلة صغيرة مع سميرة سعيد.

وقالت ماري سليمان: "أنا ساهمت بنجاح الأغنية وهي ساهمت في نجاحي".

وعن سميرة سعيد، أكّدت الفنانة اللبنانية: "كنت أحبّ سميرة وأعمالها وأغانيها... لا أزال أحبها وأتابع أعمالها الفنية وأتمنى لها الصحة الدائمة".

أما في ما يخصّ العمل في مصر، صرّحت ماري سليمان بأنها أخطأت في أمر واحد وهو أنه كان باستطاعتها العيش بين مصر ولبنان ولكنها اختارت الانطلاق بمسيرتها الفنية من لبنان ومن بعدها الانتشار إلى دول عربية أخرى كمصر.