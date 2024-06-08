"تعرضت للضرب وشعرت بالإهانة"...زاهي وهبي يفتح قلبه لـ "المجهول" ويتحدث عن تجربة اعتقاله!

استضاف الإعلامي رودولف هلال في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث من برنامج "المجهول" عبر شاشة الـ LBCI، الإعلامي والشاعر الكبير زاهي وهبي الذي تحدث عن تجربة اعتقاله في المعتقلات الاسرائيلية.

وقال وهبي: "اعتُقلت خلال فترة الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982 بسبب إيماني بالقضية الفلسطينية".

واستذكر وهبي فترة وجوده في فلسطين وقال: "أتذكر أن طبيعة فلسطين جميلة جداً وشبيهة بالطبيعة اللبنانية".

وكشف وهبي: "مكثنا في خيم داخل معتقلات تشبه المعتقلات النازية"، مضيفاً: "تعذبت كثيراً وشعرت بالإهانة واعتقلت أكثر من مرة".

وقال وهبي: "ارتدينا ملابس خاصة بالمعتقل ومررنا بمراحل صعبة جداً لكننا شعرنا بالإطمئنان بعد قدوم الصليب الأحمر الدولي".

ولفت وهبي إلى أن هاجس الاعتقال رافقه حتى بعد عودته من المعتقل وما زال يرافقه حتى اليوم وخاصةً عند الحديث عن "هذه التجربة التي غيرته".

وتابع: "تعذبت والدتي أيضاً خلال فترة اعتقالي بسبب خوفها الكبير عليّ وعدم معرفتها مصيري"، مضيفاً: "رأيتها للمرة الأولى في صور بعد عودتي من المعتقل وركضت خلفي لاستقبالي".