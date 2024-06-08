"ديري بالك على زاهي"... زاهي وهبي يروي قصّة وفاة والده المؤثرة: "بكيت كثيراً وحلمت بالعيش معه"

"ديري بالك على زاهي"... زاهي وهبي يروي قصّة وفاة والده المؤثرة: "بكيت كثيراً وحلمت بالعيش معه"

تحدث الإعلامي زاهي وهبي خلال حلوله ضيفاً على برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ LBCI، عن وفاة والده.



وقال وهبي إن والده توفي أثناء وجوده في سيدني بأستراليا، وقال إن "والدته أخفت عنه أمر وفاته وأخذته إلى القرية حيث علم بالأمر عن طريق الصدفة".



وتابع وهبي: "حُرمت من الأبوة وبكيت كثيراً بعد وفاة والدي الذي حلمت بالعيش معه يوماً ما".



وكشف وهبي أن الكلمات الاخيرة التي قالها والده لشقيقته الكبرى كانت : "ديري بالك على زاهي".