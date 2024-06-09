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"شركتنا تنتج اليوم مليون علبة دواء للبنان"... Benta قصة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!
اخبار البرامج
2024-06-09 | 15:30
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"شركتنا تنتج اليوم مليون علبة دواء للبنان"... Benta قصة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!
تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية Benta برنار تنوري في هذه الحلقة من My Journey من الأول عن مسيرة انطلاق هذه الشركة الناجحة، والطريق الذي سلكته حتى وصلت الى نجاحاتها اليوم.
وأشار تنوري الى أن شركة Benta تنتج اليوم "مليون علبة دواء للبنان فقط واليوم نتوسع".
وأوضح تنوري أن "شركتنا ناجحة والسبب هو الإدارة الناجحة والإرادة وفريق العمل المتكاتف"، معتبرا أن "النجاح هو خطة عمل وجهد وفكر ومجهود".
وقال: "تأسست الشركة عام 1989 ، في تلك السنة تخرجت من الجامعة وكنت خارج البلاد وحصل والدي على وكالة وانطلقنا، الشركة كانت مدمرة بسبب الوضع الاقتصادي".
وتابع تنوري: "حصل والدي على الوكالة مقابل تعويضه في الشركة التي كان يعمل فيها، ومن بعدها حصلنا على وكالات متنوعة وتوسعنا... بدأنا بالوكالات وفي 2005 بدأنا بالتصنيع، وذلك بعد أن واجهنا مشكلة تجارية مع احدى الشركات العالمية الكبرى وعندها قررنا البدء بتصنيع الدواء."
ولفت تنوري الى أن "الأمور لم تكن سهلة وتعلمنا بالطريقة الصعبة حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم."
*** لمشاهدة الحلقة كاملة
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