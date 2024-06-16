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"من الأول... هوا شيكن كانت وستبقى الأولى"... قصة شركة لبنانية رائدة ومستمرة رغم الصعوبات المحيطة
اخبار البرامج
2024-06-16 | 15:45
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"من الأول... هوا شيكن كانت وستبقى الأولى"... قصة شركة لبنانية رائدة ومستمرة رغم الصعوبات المحيطة
"من الأول... هوا شيكن كانت وستبقى الأولى"... قصة شركة لبنانية رائدة ومستمرة رغم الصعوبات المحيطة
تحدث رئيس مجلس إدارة شركة "هوا شيكن" جلال الهوا في هذه الحلقة من My Journey من الأول عن مسيرة انطلاق هذه الشركة اللبنانية الناجحة، والطريق الذي اعتمدته للتغلب على التحديات وتحقيق الانجازات.
وفي التفاصيل، أخبر الهوا أن الشركة تأسست عام 1957 على يد شقيقه جان الهوا الذي أطلق الفكرة عندما كان عمره 19 عامًا، وكان الأخير نجارا حينها ولم يحب المهنة وبعد الحديث مع أصدقائه وضع تربية الدواجن جديا قيد الدرس.
وفي هذا السياق، بدأ جان بتربية الدواجن وبدأت المصلحة بالازدهار وكلما كان يزداد الطلب كان يزداد الانتاج.
وأشار جلال إلى أن المصلحة بدأت ببيع الدجاج الحي وعندما ازداد الطلب على الدجاج المذبوح، وسّع جان نطاق العمل وافتتح أول مطعم عام 1967، وافتتح لاحقا المعمل والمسلخ.
وبهذه الطريقة، كان العمل ينمو ويزدهر ويتوسّع وكان جان حريصًا دائما على الاطلاع على تقنيات الغرب والتطور وفق الأساليب الجديدة المطروحة عالميا.
وأشار جلال إلى أن موجة الإنفلونزا التي اجتاحت العالم عام 2004 كانت أمرا صعبا واجهته الشركة بنجاح واستطاعت تجاوز تلك المرحلة بنجاح.
ولفت جلال إلى أن التحدي الأكبر اليوم يُترجم بالقدرة على الاستمرار على الرغم من الظروف المحيطة في البلد، وأوضح أن شركة هوا شيكن هي الأولى في هذا المجال وفق الدراسات والاحصاءات.
واعتبر جلال أن النقطة التي على هوا شيكن العمل على تطويرها هي التسويق، وتطوير الشركة من خلال العمل على خطة تسويقية متطورة، كما ذكر أن الشركة تخطط لافتتاح فروع لها في الخارج.
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