أسرار الصحف 12-01-2023

النهار



- علم أن معظم السفارات الأوروبية والأممية أوقفت مساعداتها لغالبية القوى السياسية والحزبية من خلال الجمعيات التابعة لها لدوافع سياسية ومالية.



- يقول خبير مالي ان اهم انجاز سجل للقاضية غادة عون ايقاف عمل شركة مكتف لمصلحة صرافي الضاحية الجنوبية الذين استولوا على السوق.



- تفاعلت امس قضية التهديد الذي وجهه عدد من اهالي كفرقاهل الى القوى الامنية التي حاولت وقف ورشة في ارض معتدى عليها وتوجيههم اهانات الى بكركي في انتظار تحرك حاسم من الداخلية.



- لا زال الواقع التربوي مهدداً بانفجار كبير، وينقل بأن مرجعيات سياسية بدأت تتدخل درءاً للإنهيار الشامل.



الجمهورية



- يلاحَظ تناغم دائم وحوار دافىء بين نائب من تيار معين ونائب من حزب منافس له في كل مناسبة تجمعه بهم.



- قال وزير بارز إن أي مراهنة على تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية هي في غير محلها.



- تترقب أوساط سياسية تطورات خلال أيام ترسم معالم مصير بعض التحالفات القائمة والمطروحة على بساط البحث.



اللواء



- تكاد الاتصالات بين مسؤول كبير ومرجع سابق مُقيم في الخارج، أن تكون شبه معدومة، من دون أن تُعرف الخلفيات من وراء ذلك.



- أدت المعالجات التي وُصفت بـ"العقيمة" في قطاعات حيوية، إلى تعميق النظرة السلبية لقطب سياسي، على وزير محسوب عليه.



- لا يتمكن نواب في العاصمة من إحداث خرق لمصلحة نفوذهم، في الجمعيات والاتحادات في بيروت.



نداء الوطن



- قطع نواب الشمال (طرابلس، المنية، الضنية، عكار) كل أشكال المساعدات الإجتماعية والصحية (أدوية وفواتير مستشفيات) بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي كانوا بدأوا توزيعها قبل نحو شهرين من إجراء الإنتخابات، ما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين على أبواب المستشفيات وارتفاع صرختهم واستهجانهم لتصرّف نواب مناطقهم.



- يتردد أنّ كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية قد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وسيسعى وزير الداخلية بسام مولوي لتأمينها من الجهات المانحة.



- يعمد بعض المرشحين المغمورين لرئاسة الجمهورية، الى الإتصال بوسائل الإعلام، على اختلافها، مطالبين إياها بأن تذكر اسماءهم بين المرشحين، وقد أصبح بعضهم موضعَ تندّر خصوصاً أنهم يُلحّون في اتصالاتهم على إدراج اسمائهم.



البناء



- قال مصدر حقوقي إن الوفد القضائي الأوروبي يثير الخشية من استغلال مبدأ السيادة القضائية اللبنانية للتغطية على الفساد والخشية من استغلال مكافحة الفساد للدخول على ملفات سيادية أخرى داعياً المسؤولين لربط الضوابط السيادية بمنع الدخول على غير الملف المالي وليس على تفاصيله.



- أكد خبراء عسكريون يتابعون حرب أوكرانيا أن التطورات الميدانية ليست في صالح الجيش الأوكراني، وقد تحمل مفاجآت صادمة رغم الصوت المرتفع للقيادات السياسية والعسكرية الأوكرانية وتلقيها سيلاً من المساعدات العسكرية الغربية.



الاخبار



- أبلغ مسؤولون فرنسيون مرجعيات لبنانيّة أنّ بلادهم لن تسمح بإطالة أمد الفراغ الرئاسي وأنه من غير الممكن إرجاء بتّ هذا الملف إلى الصيف المقبل.



- خلال لقاء جمع وزير الزراعة عباس الحاج حسن بالسفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، أشار الأخير إلى أن لدى السفارة حوالي عشرة ملايين دولار لمشاريع سيتم منحها للمنظمات والجمعيات غير الحكومية، ولن تحصل الدولة على قرش منها.



- حرص النائب فؤاد مخزومي على إشاعة خبر "دعمه" لرحلة البطريرك بشارة الراعي إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنة مستشار البطريرك وليد غياض، عبر وضع طائرة خاصة بتصرف الراعي، وتكفّله بتكاليف الحجز الفندقي.



- يكثّف النائب ميشال معوّض اجتماعاته مع عدد من القيادات السياسيّة ورؤساء الأحزاب بحثاً عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، بعدما تبلّغ صراحةً بأن الجميع سينفض يده منه قريباً.



- يؤكد مطّلعون أن العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية ليست في أحسن أحوالها، وأن رئيس القوات سمير جعجع أبدى انزعاجه من تمرير رسائل سعودية "ناعمة" إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما عبّر جعجع الذي تواصل مع مسؤولين سعوديين من بينهم نزار العلولا وخالد الحميدان، عن انزعاجه من اللقاء الذي جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وطُرح فيه اسم بيار الضاهر كمرشح للرئاسة. وتشير معلومات إلى إمكان أن يزور النائبان بيار أبو عاصي وملحم رياشي الرياض قريباً لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في المملكة.



- يتردّد أن الوزير السابق نهاد المشنوق حمّس النائب فيصل كرامي على الظهور الإعلامي بعد قبول المجلس الدستوري طعنه وإعلان فوزه بمقعد نيابي عن طرابلس. ويؤكد متابعون أن المشنوق ساهم في تغطية نفقات مقابلة كرامي في قناة "ام تي في"، "جكارة" برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كذلك يتردّد أنه للهدف نفسه، قدّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساعدة قانونية لكرامي عبر فريق استشاري أعدّ الطعن المقدّم إلى المجلس الدستوري.



الأنباء



- مرجعية رسمية تقدم على خطوة تنطوي على رسالة محرجة لفريق سياسي في ملف معني فيه.



- تمايز لافت في المواقف بين الوجوه المستقلة والزيارات واللقاءات الأخيرة خير مثال على ذلك.