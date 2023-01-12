الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
أسرار الصحف 12-01-2023
اسرار
2023-01-11 | 23:45
719 مشاهدة
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 12-01-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 12-01-2023
النهار

- علم أن معظم السفارات الأوروبية والأممية أوقفت مساعداتها لغالبية القوى السياسية والحزبية من خلال الجمعيات التابعة لها لدوافع سياسية ومالية.

- يقول خبير مالي ان اهم انجاز سجل للقاضية غادة عون ايقاف عمل شركة مكتف لمصلحة صرافي الضاحية الجنوبية الذين استولوا على السوق.

- تفاعلت امس قضية التهديد الذي وجهه عدد من اهالي كفرقاهل الى القوى الامنية التي حاولت وقف ورشة في ارض معتدى عليها وتوجيههم اهانات الى بكركي في انتظار تحرك حاسم من الداخلية.

- لا زال الواقع التربوي مهدداً بانفجار كبير، وينقل بأن مرجعيات سياسية بدأت تتدخل درءاً للإنهيار الشامل.

الجمهورية

- يلاحَظ تناغم دائم وحوار دافىء بين نائب من تيار معين ونائب من حزب منافس له في كل مناسبة تجمعه بهم.

- قال وزير بارز إن أي مراهنة على تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية هي في غير محلها.

- تترقب أوساط سياسية تطورات خلال أيام ترسم معالم مصير بعض التحالفات القائمة والمطروحة على بساط البحث.

اللواء

- تكاد الاتصالات بين مسؤول كبير ومرجع سابق مُقيم في الخارج، أن تكون شبه معدومة، من دون أن تُعرف الخلفيات من وراء ذلك.

- أدت المعالجات التي وُصفت بـ"العقيمة" في قطاعات حيوية، إلى تعميق النظرة السلبية لقطب سياسي، على وزير محسوب عليه.

- لا يتمكن نواب في العاصمة من إحداث خرق لمصلحة نفوذهم، في الجمعيات والاتحادات في بيروت.

نداء الوطن

- قطع نواب الشمال (طرابلس، المنية، الضنية، عكار) كل أشكال المساعدات الإجتماعية والصحية (أدوية وفواتير مستشفيات) بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي كانوا بدأوا توزيعها قبل نحو شهرين من إجراء الإنتخابات، ما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين على أبواب المستشفيات وارتفاع صرختهم واستهجانهم لتصرّف نواب مناطقهم.

- يتردد أنّ كلفة الانتخابات البلدية والاختيارية قد تتراوح بين 10 و15 مليون دولار وسيسعى وزير الداخلية بسام مولوي لتأمينها من الجهات المانحة.

- يعمد بعض المرشحين المغمورين لرئاسة الجمهورية، الى الإتصال بوسائل الإعلام، على اختلافها، مطالبين إياها بأن تذكر اسماءهم بين المرشحين، وقد أصبح بعضهم موضعَ تندّر خصوصاً أنهم يُلحّون في اتصالاتهم على إدراج اسمائهم.

البناء

- قال مصدر حقوقي إن الوفد القضائي الأوروبي يثير الخشية من استغلال مبدأ السيادة القضائية اللبنانية للتغطية على الفساد والخشية من استغلال مكافحة الفساد للدخول على ملفات سيادية أخرى داعياً المسؤولين لربط الضوابط السيادية بمنع الدخول على غير الملف المالي وليس على تفاصيله.

- أكد خبراء عسكريون يتابعون حرب أوكرانيا أن التطورات الميدانية ليست في صالح الجيش الأوكراني، وقد تحمل مفاجآت صادمة رغم الصوت المرتفع للقيادات السياسية والعسكرية الأوكرانية وتلقيها سيلاً من المساعدات العسكرية الغربية.

الاخبار

- أبلغ مسؤولون فرنسيون مرجعيات لبنانيّة أنّ بلادهم لن تسمح بإطالة أمد الفراغ الرئاسي وأنه من غير الممكن إرجاء بتّ هذا الملف إلى الصيف المقبل.

- خلال لقاء جمع وزير الزراعة عباس الحاج حسن بالسفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، أشار الأخير إلى أن لدى السفارة حوالي عشرة ملايين دولار لمشاريع سيتم منحها للمنظمات والجمعيات غير الحكومية، ولن تحصل الدولة على قرش منها.

- حرص النائب فؤاد مخزومي على إشاعة خبر "دعمه" لرحلة البطريرك بشارة الراعي إلى لندن لحضور حفل تخرج ابنة مستشار البطريرك وليد غياض، عبر وضع طائرة خاصة بتصرف الراعي، وتكفّله بتكاليف الحجز الفندقي.

- يكثّف النائب ميشال معوّض اجتماعاته مع عدد من القيادات السياسيّة ورؤساء الأحزاب بحثاً عن مخرجٍ لائق لانسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، بعدما تبلّغ صراحةً بأن الجميع سينفض يده منه قريباً.

- يؤكد مطّلعون أن العلاقة بين السعودية والقوات اللبنانية ليست في أحسن أحوالها، وأن رئيس القوات سمير جعجع أبدى انزعاجه من تمرير رسائل سعودية "ناعمة" إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما عبّر جعجع الذي تواصل مع مسؤولين سعوديين من بينهم نزار العلولا وخالد الحميدان، عن انزعاجه من اللقاء الذي جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وطُرح فيه اسم بيار الضاهر كمرشح للرئاسة. وتشير معلومات إلى إمكان أن يزور النائبان بيار أبو عاصي وملحم رياشي الرياض قريباً لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في المملكة.

- يتردّد أن الوزير السابق نهاد المشنوق حمّس النائب فيصل كرامي على الظهور الإعلامي بعد قبول المجلس الدستوري طعنه وإعلان فوزه بمقعد نيابي عن طرابلس. ويؤكد متابعون أن المشنوق ساهم في تغطية نفقات مقابلة كرامي في قناة "ام تي في"، "جكارة" برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كذلك يتردّد أنه للهدف نفسه، قدّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساعدة قانونية لكرامي عبر فريق استشاري أعدّ الطعن المقدّم إلى المجلس الدستوري.

الأنباء

- مرجعية رسمية تقدم على خطوة تنطوي على رسالة محرجة لفريق سياسي في ملف معني فيه.

- تمايز لافت في المواقف بين الوجوه المستقلة والزيارات واللقاءات الأخيرة خير مثال على ذلك. 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

اسرار

صحف لبنان

LBCI

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-01-2023
أسرار الصحف 11-1-2022
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
04:19

عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
آخر الأخبار
10:02

معلومات للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده أعطى اشارة بترك بيتر بو صعب وويليام نون رهن التحقيق

LBCI
آخر الأخبار
10:00

معلومات للـLBCI: إنتهاء التحقيق مع ويليام نون بانتظار أخذ الإشارة القضائية من القاضي حمادة بعد قليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 16-01-2023

LBCI
أخبار دولية
2023-01-15

في النيبال... تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 15-01-2023

زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-08

لبنان يشارك المطرب جورج وسوف حزنه على ابنه...والصلاة الاخيرة على راحة نفس وديع في الاشرفية

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-07

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جونيه باتجاه الكسليك وعلى طريق ذوق مصبح

LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-02

وزير التربية: نعلن اليوم زيادة خمسين مدرسة رسمية دامجة ٣٠ مدرسة قبل الظهر و٢٠ بعد الظهر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
اخبار البرامج
13:32

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد

LBCI
أخبار لبنان
13:29

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
06:27

ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"

LBCI
أمن وقضاء
08:16

اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
05:31

راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة