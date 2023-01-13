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أسرار الصحف 13-01-2023
اسرار
2023-01-12 | 23:45
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أسرار الصحف 13-01-2023
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أسرار الصحف 13-01-2023
النهار

يتردد ان مرجعا روحيا شارك على هامش لقاءاته في حفل تخرج خاص لكريمة احد مساعديه.

لوحظ أن أي لقاء لم يحصل بين قيادات في احدى الطوائف منذ ما قبل الانتخابات النيابية من دون أي حملات ومساجلات، وفي ظل المساعي الآيلة لجمع هذه القيادات في وقت قريب.

أحجم مرجع رئاسي سابق عن الإقدام على أي مواقف سياسية وإعلامية، وعلم أنه بصدد إعادة تقييم المسار السياسي الذي سيسلكه في المرحلة المقبلة بعد نصائح أسديت اليه.

الجمهورية

 سألت جهات عن القيمة التنفيذية لمؤتمر نظّمه أحد الأحزاب وليس بين صفوف مسؤوليه سلطة القرار أو الحل في القضايا التي تناولها المؤتمر. 

لاحظت أوساط سياسية أنّ مناسبة حزينة جمعت كل الأضداد حول شخصية كانت لها بصماتها في بناء الجمهورية الثانية.

لوحظ أنّ توقيفات تحصل في قضية حساسة ينطبق عليها مقولة "يرضى القتيل ولا يرضى القاتل".

اللواء

عاصمة آسيوية كبرى، تواجه نقصاً في اللقاحات، وتفرض ما يمكن وصفه بالستار حول اصابات كورونا.

لاحظ سياح عرب وأجانب ما يشبه "المناطق الصافية" بين بيروت، لجهة الغرب، وبيروت لجهة الشرق، في ما خصّ كثافة العناصر غير اللبنانية.

بعض المصارف الكبرى اشترط لإجراء عمليات صيرفة حسابات بالفريش دولار لا تقل عن 50 ألف دولار، على ألا تقل العملية عن المليار ليرة لبنانية.

نداء الوطن

تبيّن أنّ مسألة انتهاء صلاحية شركة سوليدير قد سُحبت من التداول موقتا ليُصار إلى إدخال وضعية سوليدير ضمن الخطة الاقتصادية الشاملة المرتبطة بالأملاك والمرافق العامة.

يردد بعض المتابعين أنّ شرائح كبيرة من النازحين السوريين الذين يعبرون الحدود باتجاه سوريا بشكل منتظم، لا يعادون النظام السوري، ليشيروا إلى أنّ الأخير يملك بيده ورقة قوية نتيجة بقاء هؤلاء النازحين في لبنان، يمكن استخدامها في مراحل لاحقة.

يقال إنّ تقرّب رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل من قطر ترك أثراً سلبياً على علاقته بالنظام السوري وهذا ما يفسّر تأجيل الزيارة التي سبق وأعلن عنها إلى دمشق.

البناء

قالت تقارير البنك الدولي إن خط الترانزيت بين روسيا والهند عبر إيران قد أمّن عبور 12 مليون طن من القمح. وتوقع المسؤولون الإيرانيون والروس أن يصل التبادل التجاري عبر الخط الجديد الى تريليون دولار سنوياً دون العبور بممرّات تخضع لسيطرة الغرب.

قال مصدر سياسي إن حزب الله أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي أن وزراءه سوف ينسحبون من الجلسة بعد إقرار بند الكهرباء إذا كانت هناك نية لبحث مواضيع أخرى ما أدّى الى التوافق على حصر الجلسة ببند واحد هو الكهرباء.

الأنباء

تكاليف عدم البتّ بملف أساسي باهظة نسبة لبلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية كالتي يعيشها لبنان.

فريق سياسي يتعاطى مع خطوة مرتقبة على قاعدة تأمين الغطاء اللازم ضمن حدود عدم اغضاب الحلفاء.

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