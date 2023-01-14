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اسرار الصحف 14 -1 - 2023
اسرار
2023-01-14 | 00:04
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اسرار الصحف 14 -1 - 2023
اللواء
- استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.
- يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!
- قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!
نداء الوطن
- يقال إنّ بعض من التقاهم وزير الخارجية الإيراني لم يفهم السبب الحقيقي للزيارة المفاجئة.
- يسأل بعض المواكبين عن تأثير حادثة العاقبية على حماسة شركة «توتال» للعمل في جنوب لبنان قبالة البلوك 4 بسبب الخشية من تعرّض طواقمها لأي احتكاك مع أهالي المنطقة.
- يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات أخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.
الأنباء
- خطوات مشبوهة الخلفيات والغايات تكاد تشعل الشارع في ظروف البلد بغنى فيها عن مزيد من الانهيارات.
- بعض الموظفين لا يزالون ينتظرون صرف مساعدة مالية كانت متوقعة نهاية هذا الأسبوع.
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