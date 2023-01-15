أسرار الصحف 15-01-2023

الأنباء:



*تقلبات غير مبررة

مرة جديدة تشهد سوق الصرف السوداء تقلبات غير مبررة اطلاقا خصوصاً وأنها تأتي بعد اجراءات كان من المفترض ان تترك تداعيات أكثر ايجابية.





*خطوات منتظرة

خطوات مالية منتظرة لكنها مرتبطة بقرار قد تتخذه الجهات المعنية في قطاع حيوي.