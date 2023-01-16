أسرار الصحف 16-01-2023

النهار



- فيما كان الضجيج حول عمل جهاز امن الدولة قائما لتوقيفه وليام نون كانت محطة “الجديد” تكشف تجاوزات الجهاز في توزيع عناصر الحماية والمرافقة والسيارات على شخصيات لا يشملها قانون الحماية وتعتبر محسوبيات تخالف القوانين



- يفيد مركز للدراسات بان الدولار اذا استمر على صعوده التدريجي فان المؤشرات تنبىء بان سعر الصرف سيبلغ نحو 165 الف ليرة في كانون الثاني 2023



- يقول أحد النواب في مجالسه إن ما صرح به قائد جهاز أمني بارز حول مخاوفه من الأوضاع الأمنية، انما كان في محله لخبرته وما يملك من معلومات ومعطيات



اللواء



- تساءلت أوساط نيابية حول دور مسؤول روحي في بيروت في تعجيل صدور قرار الإفراج عن الناشط وليم نون وقطع الطريق على الخطاب الطائفي في الإعتصامات الجماهيرية أمام مقر جهاز أمن الدولة!



-أثارت تسريبة عن تهديد العماد عون تمزيق تفاهم مار مخايل في حال شارك وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء ردود فعل سلبية في أوساط الأخير



-جرت أكثر من محاولة لإصلاح ذات البين بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ولكن لم يُكتب لها النجاح، بسبب إصرار الوزير على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء!



نداء الوطن



-علق مسؤولون في هيئة الشراء العام على المبادرة التي سيطرحها اليوم وزير الطاقة وليد فياض خلال مؤتمره الصحافي، بالقول "إنها قد تكون دفع نصف الغرامات من جيبه، والباقي من خزينة الدولة"!



- يقول وزير سابق في حكومة الرئيس تمام سلام إن توقيع جميع الوزراء على القرارات التي صدرت في فترة الشغور الرئاسي يومها، هو مخرج ابتكره الأمين العام الراحل لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.



- اعتبرت مصادر رقابية الكلام عن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وربط التعيين بمشيئة الوزير وتعديل القانون، ملهاة ومضيعة للوقت؛ وتابعت: المطلوب اختيار اعضاء الهيئة من قبل لجنة خبراء مستقلة متخصصة؛ وأن يتقيّد المرجع الصالح للتعيين بالنتائج كما هي "بلا طلوع ونزول" واّلا سنكون أمام وجه آخر من وجوه الفساد.



البناء



خفايا



- علّق قيادي في محور المقاومة على الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر مالياً مع انهيار سعر الصرف قائلاً سواء كان الأمر نتيجة ضغوط سياسية خارجية أو تداعيات اقتصادية صرفة، فإنه يقول بأن الذهاب إلى كامب ديفيد وتوسّل المال الخليجي ووصفات صندوق النقد خيارات يدعوننا اليها، ولا تحل المشكلة.



كواليس



- قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي



اسرار الجمهورية



- تلقى مسؤولون في عدد من المواقع ضغوطات مباشرة من جهات دبلوماسية، ويتوقع أن يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة



- أكدت شخصية رسمية تعنى بالشأن الإجتماعي أنها مستعدة لدخول السجن اذا تبين انها مررت محسوبيات أو واسطات في هذا الملف



- حرص مسؤول على التأكيد أن لقاءه مع مسؤول أجنبي كان استطلاعيا ولم يتوقف عند موضوع محدد، خلافا لكل التوقعات التي سبقت اللقاء



الأنباء



- الاختلاف في خدمة الشعبية



مسار الاختلاف بين فريقين في حلف سياسي واحد يخدم أحدهما في محاولة استعادة شعبيته التي أظهرت الانتخابات النيابية تراجعها بشكل واضح.



-أسباب غير معلنة



اشتعال سجال إعلامي قاسي اللهجة بين مسؤول رسمي ووسيلة إعلامية يخفي خلفه أكثر من الأسباب المُعلنة.