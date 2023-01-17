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أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
2023-01-16 | 23:35
1,516 مشاهدة
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أسرار الصحف 17-01-2023
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أسرار الصحف 17-01-2023
النهار

- تفاعلت زيارة زعيم سياسي ونجله الى مرجعية روحية على خلفية ما حصل مؤخراً من بلبلة حول المرجعية المذكورة وسببت أزمة داخل الهيئة الروحية التي ينتمي اليها الزعيم المذكور.

- وقع خطأ مطبعي في "أسرار الالهة" امس، عن سعر صرف الدولار الاميركي الذي توقعته شركة دراسات وهو انه وفق المسار التصاعدي سيبلغ 165 الف ليرة في كانون الثاني 2024 وليس 2023.

- انشغلت الأوساط المالية لمعرفة إمكان اتخاذ مصرف لبنان اجراءات يمكن ان تخفض سعر الصرف ولو لمدة محدودة بغية إجراء عمليات بيع وشراء في المدة الفاصلة.

الجمهورية

- أمضَت مجموعة من الخبراء الأجانب أياماً في بيروت من أجل ترتيب بعض التقارير التي طلبتها هيئة غربية بصورة عاجلة.

- إتهم أحد الوزراء وسيلة إعلامية بالسعي الى توسيع رقعة الخلاف بينه وبين مسؤول رسمي ومحاولة إعطائه بُعداً شخصياً.

- تمنّى بعض نواب تكتل بارز أن يكون اللقاء الموسع للكتلة آخر الاجتماعات التي تُعقد في مثل هذه الأجواء غير الطبيعية.

اللواء

- يعتقد دبلوماسي لبناني أن المناخات الدولية لا تُوحي بأي تقدّم باتجاه إيجاد تسوية ما للوضع المتأزم في لبنان.

- نُقل عن مسؤول تربوي رفيع خشيته من ضياع العام الدراسي بين وعود البنك الدولي وعجز الخزينة اللبنانية.

- لاحظ موظفون أن هناك لدى المصارف «ابن ست وابن جارية» في ما خص قبض الرواتب على منصة صيرفة بين 31200 و38000 ليرة لكل دولار.

نداء الوطن

- ساهمت نائبة "تغييرية" بفتح قنوات تواصل بين أهالي شهداء مرفأ بيروت وأحد السفراء الغربيين وحمّلوها رسالة اعتراض على التدخلات للضغط نحو تعيين قاضٍ رديف.

- لم تستبعد مصادر مالية معنية بشأن الاتصالات عودة أزمة انقطاع بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع من شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش".

- حاول تكتل وازن إثارة موضوع تعيين موظف مهم مع مرجعية روحية فأتى جواب المرجعية: انتخبوا رئيساً الآن ولا تقاطعوا الجلسات، وفي الصيف لكل حادث حديث.

البناء

- قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي.

- علّق قيادي في محور المقاومة على الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر مالياً مع انهيار سعر الصرف قائلاً سواء كان الأمر نتيجة ضغوط سياسية خارجية أو تداعيات اقتصادية صرفة، فإنه يقول بأن الذهاب إلى كامب ديفيد وتوسّل المال الخليجي ووصفات صندوق النقد خيارات يدعوننا اليها، ولا تحل المشكلة.

الانباء

- عدد من المصارف أوقف خدمة صيرفة على رواتب الموظفين بانتظار التعاميم الجديدة التي ستصدر.

- البروباغاندا الاعلامية تبدو واضحة في تحركات البعض على هامش قضية مطلبية. 

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