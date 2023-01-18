الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
أسرار الصحف 18-1-2023
اسرار
2023-01-17 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 18-1-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 18-1-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- عُلم أن دولة خليجية عممت على اللبنانيين الذين كانوا يعملون في شركة تابعة لمرجع حكومي لتقديم طلبات لقبض تعويضاتهم بعدما تمت تصفية هذه الشركة.

- يُنقل وفق مطلعين أن نقل سفيرة دولة كبرى الى موقعها الجديد الذي عينت فيه لن يكون قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعلى خلفية دقة الوضع في لبنان وخبرتها فيه.

- لوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بدأ يصطحب نجله وكريمته في معظم المناسبات الحزبية والسياسية والاجتماعية وقد بدأ نجله يتحضر للاستحقاقات المقبلة.

 
اللواء

- لاحظت جهات سياسية استنكاف دولة كبرى عن بذل أي جهد رئاسي، والاكتفاء بمجاملات متنوعة، قبل مغادرة سفيرتها بيروت نهائياً.

- لا يرغب مرجع مسؤول حتى في سماع اسم أحد الوزراء، في ضوء تصاعد حدة التباعد بين الرجلين.

- أبلغ قيادي رفيع في تيار معارض للحكومة مراجعيه أنه لا يرغب بإحداث أي بلبلة إضافية، قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 
 نداء الوطن

- بينما يسود التساؤل حول طبيعة المخرج الذي سيحاك لإبقاء مسؤول أمني بارز في موقعه، لا يزال هذا المسؤول يأمل خيراً بعقد جلسة تشريعية تمدد ولايته.

- يحاول عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني إحياء تجربة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية المقبلة لكن حجم التباعد بين هذه القوى يحول الى الآن دون تكرار التجربة.

- إستغرب مرجع سياسي بارز تضخيم التسريبات عن لقاء كان مرتقباً بين مرشح رئاسي ّوسفير عربي ذي تأثير على الاستحقاق الدستوري.


الجمهورية

- أكدت شخصية في تكتل نيابي أن خياراتها الحقيقية في استحقاق أساسي تبحث في الكواليس وهي تختلف عن تلك المتداول بها.

- قال أحد المطلعين على طبيعة العلاقة بين تنظيمين بارزين إنهما أخذا يتبادلان إشارات الرغبة بالتباعد بينهما لاستشعارهما إمكانية تخلي أحدهما عن الآخر.

- إعتبر مصدر مطلع أن انتقاد قطب سياسي لآخر على موقف اتخذه من قضية حساسة يشير إلى بداية افتراقهما في الموقف حول استحقاق ماثل.
 

البناء

- تتوقع مصادر أوروبية أن يعقب تكليف رئيس الأركان الروسي بقيادة الجبهة في أوكرانيا تغيير توصيف الوضع العسكري من عملية عسكرية خاصة الى عملية أمن قومي وردع استراتيجي تحدّد أهدافها بمنع حلف الناتو من التمدّد في الجوار الروسي وفرض حياد جيران روسيا من غير الحلفاء.

- قال مصدر وزاري إن اجتماع الحكومة سيشهد نقاشاً حول خطة تأمين الفيول وسوف يتفرّع البحث فيها إلى حجم المبالغ المطلوبة بين مقاربة رئيس الحكومة لسلفة 62 مليون دولار تكفي لشهر ونصف وطلب وزير الطاقة لـ 300 مليون دولار لستة أشهر وفق الخطة وسترفع فور إنهائه.

 
الأنباء

- خطوات كان من المتوقع أن تقدم عليها قوى سياسية في هذه الفترة يبدو أنها مؤجّلة.

- بات من المؤكد ان مرجعية مالية سيكون لها كلمتها الأساسية في الأيام المقبلة.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 17-01-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-01-16

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 16-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 15-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-12

أسرار الصحف 13-01-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-01-16

أسرار الصحف 17-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 16-01-2023

LBCI
أخبار دولية
2023-01-15

في النيبال... تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا

LBCI
اسرار
2023-01-15

أسرار الصحف 15-01-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:59

قوى الأمن: توقيف شخصين يمتهنان عمليات السرقة من المارة

LBCI
فنّ
04:18

هل خسر في "ذا فويس كندا" بسبب "الواسطة"؟.. إجابة صادمة من موري حاتم (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:49

كتلة الوفاء للمقاومة رفضت قانون إعادة التوازن أو الإنتظام المالي وطلبت إعادة العمل به وصياغته ليعمل على تأمين أو إسترجاع كل أموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
03:04

القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

LBCI
أخبار لبنان
14:24

نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد

LBCI
رياضة
14:20

السيلتكس يحقق إنتصاره السابع على التوالي ويتصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

LBCI
أخبار دولية
14:05

هدنة جديدة في اليمن قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الإعلامية والكاتبة صونيا بيروتي تغادر عالمنا بعد مسيرة حافلة تميزت بفرادة أسلوبها وطلتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الشاشة اشتاقت... "لبنان بقصة" قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حركة أكثر من ناشطة في مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما مصير الدولار الجمركي للسيارات المستوردة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مصير الجلسة على المحك مع بروز أكثر من مطب...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
08:41

هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
07:11

حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

LBCI
فنّ
07:57

طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاده برفقة ابنته (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:11

أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

LBCI
أخبار لبنان
06:54

عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
05:41

اضافة بند على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة