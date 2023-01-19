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أسرار الصحف 19-01-2023

اسرار
2023-01-18 | 23:47
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أسرار الصحف 19-01-2023
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أسرار الصحف 19-01-2023

إليكم أسرار الصحف اليوم

النهار

يُنقل أن معظم الكتل النيابية ومرجعيات سياسية، لا ترغب في إجراء الإنتخابات البلدية، كي لا تصطدم بالعائلات في هذه المرحلة الصعبة.

وفق الدولية للمعلومات: الوافدون في الأعياد ليسوا 700 الف شخص إنما 80 الف شخص.

يشكو قضاة من تواصل زملاء لهم مع ديبلوماسيين في شكل يتخطى أصول القواعد والعلاقات بين الدول والمؤسسات.

يُنقل أنه افتُتحت صيدليات في قرى وبلدات في جبل لبنان بتمويل إيراني وإشراف من قبل فريق ممانع.

رددت شخصية لبنانية ان لا خشية من تطور الأحداث في إيران حيث جرى ضبطها وهذا ما سمعه من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

يتنافس اكثر من ضابط شيعي للحلول في موقع مدير الإدارة المركزية في المجلس العسكري في الجيش الذي يشغله اللواء مالك شمص ويحال على التقاعد في شباط المقبل

الجمهورية

تردّدت معلومات عن استقصاءات بدأت حول ملف قديم بمؤسسة عامة تترتب جرّاءه غرامات كبيرة على الخزينة.

جدّد مسؤولون في دولة مؤثرة انزعاجهم الشديد من تفاقم الخلافات بين القيادات المارونية أمام دبلوماسيين غربيين حاولوا استكشاف موقف الكرسي الرسولي من الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

أكدت دولة عربية مجاورة أنّ موقفها من الإستحقاق الرئاسي يرتكز إلى حد كبير إلى موقف رئيس حزب فاعل.

اللواء

 يكشف مقربون من زوار عاصمة كبرى أنهم ليسوا بوارد التساهل مع أية تغييرات تطال منصباً كبيراً على الرغم من توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

تمر علاقة مسؤول رفيع بحزب فاعل "بتوتر بارد" على خلفية مآخذ متجمعة على أدائه في هذه المرحلة.

جهة حزبية نافذة، تدعم حصول جمعية خيرية على ترخيص إنشاء حزب سياسي في البلاد.

نداء الوطن

تجرى ورشة تصليحات في القصر الجمهوري بإشراف مباشر من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وتشمل هذه التصليحات خصوصاً كل ما له علاقة بالكهرباء والتجهيزات الصوتية.

تتحضّر دولة ترتبط بعلاقة وثيقة بلبنان عبر سفارتها لإطلاق اتصالات قد تصل لاحقاً إلى مبادرة تهدف إلى الحفاظ على هويّة لبنان.

علم أن رئيس كتلة وازنة يحاول خلق جوّ مؤيّد له لدى مرجعيته الروحية عبر مسؤولين روحيين وذلك من أجل دفع المرجعية لتبنّي شروطه الرئاسية.

البناء

نقل مصدر نيابي عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دراسته لتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية طلبا لمنح لبنان الاستثناء اللازم لقبول هبة الفيول الإيراني لكهرباء لبنان واستغرابه تسييس الموضوع وعدم مبادرة الكتل النيابية المختلفة مع المقاومة الى هذا المسعى.

قال أحد النواب المؤيدين للمقاومة إنه سوف يتمنى على مجلس الشورى الإيراني إرسال هدايا من مرايا السيارات صناعة إيران إلى أعضاء المجلس النيابي تصحيحاً لما ورد في تصريح النائب القواتي نزيه متى عن أن الإيرانيين لا يستطيعون تبديل مرايا سياراتهم إذا تعطلت، لأنهم لا يملكون تصنيعاً.

الأنباء

الشرخ بات أكبر من اخفائه داخل تيار سياسي حول مقاربة استحقاقات أساسية.

خطوة من مرجعية رسمية اعتبرت رسالة طمأنة وعدم احراج لفريق سياسي كان مصدر دعم في الفترة السابقة.  

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