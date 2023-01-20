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أسرار الصحف 20-01-2023

اسرار
2023-01-19 | 23:48
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أسرار الصحف 20-01-2023
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أسرار الصحف 20-01-2023
النهار

سأل احد السفراء ضيوفه عن الاسماء المطروحة من خارج ثنائي فرنجيه – عون، وعمن يفضلون ما بين جهاد ازعور وزياد بارود وحبيب الزغبي ونعمة افرام.

عُلم أن المساعي لإصلاح ذات البين بين أجنحة حزب عقائدي قديم، توقفت في الآونة الأخيرة نظراً للتعقيدات السائدة بين المنقسمين وفشل مساعي سفير دولة مقربة من الحزب المذكور

يحاول موفدون لمرجعيات سياسية ونواب من كتل متعدّدة ثني وزير الداخلية عن قراره بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدّد في أيار المقبل دون جدوى، عبر إصراره على حصولها.

اجتهد رئيس احد الاحزاب على إعادة اصدار مجلة حزبية كانت متوقفة بعدما فشل في استعادة مطبوعة ينشرها جناح اخر في الحزب

الجمهورية

سأل مرجع سياسي أحد نواب فريق يرفض الحوار والتوافق على رئيس للجمهورية قائلاً: بشرفك قل لي، هل تملكون شيئا غير المزايدة؟

إعتبر مسؤول كبير أنّ استحضار ما سمّاها لغة التقسيم معناه تحضير الأجواء الداخلية الى ما هو أخطر من الحرب الأهلية.

لم يكن رئيس تيار بارز ممتناً من وزير محسوب عليه وأظهر استياءه من حضوره جلسة مجلس الوزراء.

اللواء

غاب الكلام عن لبنان في لقاء عربي على مستوى القمة، من دون معرفة الخلفيات المحيطة بالموقف.

يلتزم نائب بارز في تكتل لبنان القوي الصمت إزاء ما يُثار عن خلاف قوى مع رئيسه في ضوء جملة اخفاقات برزت مؤخرا.

طلب مرجع كبير الحصول على نسخة مكتملة لبيان شهري صدر قبل أيام، لجهة مضامين العبارات المستخدمة في صياغته ودلالتها.

نداء الوطن

ستستمع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية خلال الأسبوع المقبل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وتحديداً في ما خصّ التحضيرات التي تجريها الوزارة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها وفق تأكيداته.

يستعدّ عدد من المغتربين اللبنانيين النافذين لإطلاق حراك سياسي دولي ضاغط في الخارج على أساس صيغة جديدة للنظام اللبناني جرى وضعها منذ مدة.

يعتزم عدد من الشخصيات والقوى السياسية القيام بخطوة تأتي كمتابعة لكلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الأخير، وعنوانه البحث في إطار لمواجهة نفوذ حزب الله في لبنان.

البناء

تقول مصادر روسية إن العرض الأميركي لتركيا حول تزويدها بطائرات اف 16 يشكل ترجمة لاعتراف أميركي بضعف الناتو وتفككه ومحاولة تقديم رشى للمّ الشمل. وقالت إن المقصود هو موقف تركيا من الوضع في سوريا الذي يهم أميركا أكثر من تموضع تركيا في الحرب الأوكرانية وتوسيع الناتو.

قالت مصادر سياسية إن الموقف المفاجئ لمجلس المطارنة حول لا دستورية عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال بصورة معاكسة لتوصية مستشاري بكركي في القانون الدستوري يندرج في إطار تحويل قضية الحكومة كما قضية الرئاسة إلى قضيتين طائفيتين ودفع التيار الوطني الحر بعيداً عن حزب الله.

الأنباء

رئيس حزب بارز حاول تبرير موقف أطلقه في حديث إعلامي عبر رسالة نقلها هاتفياً أحد مساعديه الى احد نواب كتلة نيابية وسطية.

تعدّدت اللقاءات التي يُجريها فريق سياسي وفي كل لقاء يتم طرح إسم مختلف لموقع حساس.
 

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