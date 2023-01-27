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o
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o
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o
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أسرار الصحف 27-01-2023
اسرار
2023-01-26 | 23:52
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أسرار الصحف 27-01-2023
أسرار الصحف 27-01-2023
النهار
تقول شخصية سياسية كبيرة انها لم تتواصل مع الرئيس سعد الحريري منذ مغادرة الثاني لبنان بعد عزوفه عن العمل السياسي.
يلاحظ أن حزباً بارزاً يشكل دعماً ومساندة للقطاع التربوي والوزير المحسوب عليه خوفاً من انهيار هذا القطاع.
نائب في دائرة بيروت الثانية يقوم بتأمين مساعدات غذائية لعائلات محتاجة من دون ضجيج اعلامي.
عبر مرجع عن عدم ارتياحه لمرشح رئاسي، ولا سيما عند قوله بأنه “سيتنازل” بقبوله موقع رئاسة الجمهورية. وقال الاول “لا استهضمه.
الجمهورية
أوقفت إحدى الدول المانحة مساهمتها في دعم قطاع رسمي معتبرة أنّ لبنان ليس مفلساً بل يعاني من الفساد .
سُئل دبلوماسي خارجي يمثّل دولة مؤثرة عن إيجاد حل لمشكلة أساسية في لبنان تتمثل بأحد الأحزاب الفاعلة فأجاب: احكوا معه.
لوحظ وجود تحوّل كبير في موقف حاضرة دينية عالمية من ملف حساس في لبنان بعدما كان متقارباً لموقف دول غربية سابقاً.
اللواء
يتخوف مصدر قضائي من أن تؤدي التطورات الحاصلة لعدم عودة سريعة لبعثة التحقيقات الأوروبية، خشية من مضاعفات قد لا تكون محسوبة.
رأى نائب في 8 آذار أن رئيس تيار المردة قطع الطريق على التداول ببعض الأسماء، منها وزير سابق من منطقة كسروان.
زادت المخاوف من حدث أمني أو إشكالات حامية، تعيد خلط الأوراق في الأسبوعين المقبلين؟
نداء الوطن
إعتبر وزير سابق في مجلس خاص أنّ إطلاق الموقوفين في قضية انفجار المرفأ هو استكمال لاتفاق ترسيم الحدود ونصح ضيوفه بعدم التعويل على المجتمع الدولي لاستكمال التحقيق أو حمايته.
يتحدث خبير قانوني عن تحقيقات أوروبية بشأن حساب مصرفي في دولة عربية لمدير عام في وزارة فاعلة بأكثر من مليوني دولار تمّ فتحه في العام 2021.
إعتبر رئيس حزب وسطي أنّ دولة اوروبية تمارس دبلوماسية الدعم المالي لحزب فاعل عبر مشاريع تنموية في مناطقه.
البناء
تساءل مرجع قضائي كيف يمكن لمرشح رئاسي يرفع شعار «القضاء سلطة مستقلة»، أن يقود انقلاباً على مجلس القضاء الأعلى ويتصدّر حملة ضغط سياسية على القضاء ترافقها تهديدات وأعمال شغب وأن يتولى بالنيابة عن هذه «السلطة المستقلة» إصدار الأحكام وتصنيف القضاة؟
قال مصدر أمني إن ما جرى أمس أمام قصر العدل وداخله هو خطة مدروسة لمنع اجتماع مجلس القضاء الأعلى ومنع أي إجراء بحق القاضي بيطار، بمشاركة نواب وأحزاب وجمعيات تمّ توزيع الأدوار فيها بين الداخل والخارج والبث المباشر التلفزيوني وما تضمنته التقارير من إعطاء معلومات ودعوات تحريضية.
الانباء
حزب سياسي يحضّر لطرح واضح ومفصّل للرد من خلاله على ارتفاع وتيرة الخطاب التقسيمي في البلاد.
مسؤول سياسي تحدث أمام أكثر من زائر عن أن احتمال انزلاق البلاد إلى الاقتتال وراد، لا بل هو محط تفكير لدى بعض الجهات.
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أسرار الصحف 26-1-2023
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