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o
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25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
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o
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o
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أسرار الصحف 28-01-2023
اسرار
2023-01-27 | 23:40
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أسرار الصحف 28-01-2023
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- عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.
- يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية
نداء الوطن
- يمتنع وزير الدفاع عن توقيع القرارات الصادرة عن المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع منير شحادة لاعتباره أنّ قرار تعيينه لم يكن قانونياً.
- مدير عام أخلي سبيله حديثاً قال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.
- أحبط حزب سيادي في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئاسة الجمهورية، مسعى عدد من النواب "التغييريين" لعدم التصويت للنائب ميشال معوض واعتماد شعار جامع وليس اسم مرشح.
اللواء
- تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.
- أوفد زعيم وسطي "نائباً تواصلياً" الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.
- اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!
الأنباء
- موقف جهة معنية أساسية بملف حياتي لا يزال ملتبساً رغم أن المطلوب منه هو أكبر بكثير مما يقوم به.
- جهتان وطنيتان تشهدان على حراك كبير بهدف الدفع نحو انجاز استحقاق داهم والجهد المبذول يكاد يكون الوحيد حالياً.
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أسرار الصحف 27-01-2023
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