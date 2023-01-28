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أسرار الصحف 28-01-2023

اسرار
2023-01-27 | 23:40
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أسرار الصحف 28-01-2023
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أسرار الصحف 28-01-2023

أسرار الصحف ليوم السبت

النهار

- اقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك خوفا من زيادة الرسوم مطلع شباط ادى الى توقف البرنامج الالكتروني مرات عدة بسبب الضغط عليه

- سجل امس برنامج "او ام تي" وبرنامج "بوب فايننس" توقفا بدا مقصودا في الوقت عينه عندما بدأ سعر الصرف ينخفض فجأة

- عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.

- يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية

نداء الوطن

- يمتنع وزير الدفاع عن توقيع القرارات الصادرة عن المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع منير شحادة لاعتباره أنّ قرار تعيينه لم يكن قانونياً.

- مدير عام أخلي سبيله حديثاً قال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.

- أحبط حزب سيادي في جلسة الانتخابات الأخيرة لرئاسة الجمهورية، مسعى عدد من النواب "التغييريين" لعدم التصويت للنائب ميشال معوض واعتماد شعار جامع وليس اسم مرشح.

اللواء

- تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.

- أوفد زعيم وسطي "نائباً تواصلياً" الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.

- اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!

الأنباء

- موقف جهة معنية أساسية بملف حياتي لا يزال ملتبساً رغم أن المطلوب منه هو أكبر بكثير مما يقوم به.

- جهتان وطنيتان تشهدان على حراك كبير بهدف الدفع نحو انجاز استحقاق داهم والجهد المبذول يكاد يكون الوحيد حالياً.

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