أسرار الصحف 29-1-2023

أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد

الأنباء:



- استحقاقات تشريعية ستكون على نار حامية في الأيام المقبلة وموضع سجال بطبيعة الحال.



- جهة معنية بشكل مباشر بملف قضائي تتصرف بعقلانية وتدرس تصرفاتها بكل مسؤولية بعيداً عن التجييش.