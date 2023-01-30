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أسرار الصحف 30-1-2023
اسرار
2023-01-29 | 23:38
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أسرار الصحف 30-1-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- تتجه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة اليوم الى اقرار توصية بتنفيذ اضراب تحذيري الاربعاء اول شباط للمطالبة بزيادة بدل النقل وبعض العطاءات.
- شوهد أمس النائب ملحم خلف مشاركا في القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس المجاورة لمجلس النواب في ساحة النجمة في استراحة قصيرة من القاعة العامة للمجلس.
- يؤكد وزير سابق أن المنظومة الحالية التي يعتبر نفسه من خارجها تفعل المستحيل لتحويل الانظار عن التحقيقات التي يمكن أن تبلغها داخليا وأوروبيا ايضا.
- لوحظ أن معظم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لم تنقل الكلمة التي وجهها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
- ضاعت "الطاسة" بين رئيس الحكومة ووزير التربية حول المطالب التربوية واثرها على تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
- تحدث النائب ملحم رياشي في لقاء قواتي عن 100 يوم "صعبين" من دون أن يوضح تلك الصعوبة والمدة التي حددها.
اللواء
- استبعد مسؤول قضائي سابق إمكانية نجاح مجلس القضاء الأعلى في ترميم العلاقة بين المدعي العام غسان عويدات والقاضي طارق البيطار في ظل الضغوط المحلية والتدخلات الخارجية.
- يتفرد وزراء ومدراء عامون بفرض تسعيرة لـ"اللولار" تقارب سعر الدولار على "صيرفة" لسداد الرسوم المتوجبة في الإدارات العقارية والمالية وبعض الدوائر الأخرى.
- عمد وزير الصناعة إلى منع إستيراد المفروشات والأجهزة المكتبية من الخارج بحجة تشجيع الصناعة المحلية، والحد من تحويلات الدولار إلى الخارج، مما أدى إلى توقف العمل في أكثر من مئة مؤسسة تجارية وتسريح موظفيها وعمالها.
نداء الوطن
- لوحظ أن مديرا عاما سابقاً لإحدى شركتي الخلوي، وهو أجنبي، يتواجد كثيرا في بيروت، علما انه أحد الاشخاصّ المدعى عليهم في دعوى قضائية مرتبطة بالقطاع. واللافت أنه يتنقل مع سائق سيارة، والأخير موظف في الشركة التي كان يديرها.
- "شاهد ملك" هي التسمية التي تطلق على شخصية مالية غادرت لبنان قبل وصول الوفد القضائي الأوروبي، وعلم أن هذه الشخصية لديها معلومات حساسة ودقيقة ما يجعلها غير قادرة على العودة الى لبنان في حال كشفت عن معلوماتها.
- قاد سفير دولة عربية سلسلة اتصالات داخلية وخارجية من أجل إعادة تسيير ملف مرتبط بمرفق حيوي فأتت النتائج مخيّبة للآمال.
الجمهورية
- حذرت تقارير عدة من مخاوف أمنية يمكن أن تستغل الحراك الشعبي وإمكان التعرض لأحد الناشطين لإثارة البلبلة.
- توقعت مصادر متابعة أن يكرر رئيس كتلة نيابية، في زيارة له اليوم إلى مرجع روحي، ما سبق أن كرره نائب من كتلته لدى لقائه المرجع نفسه منذ أيام حول الإستحقاق الرئاسي.
- إعتبرت أوساط سياسية أن هجوم رئيس كتلة نيابية على شخصية غير مدنية هو مقصود لتشويه صورته، وسألت: هل يريد أن يدمر ما بقي واقفا من مؤسسات الدولة؟
الأنباء
- أصرّ مرجع غير سياسي على وفدٍ زاره منذ مدة من قبل مرجعية سياسية على التلميح مباشرة إلى طلب لقاء المرجعية نفسها.
- تبين أن بعض وسائل الاعلام نسبت موقفاً لنائب زار مرجعية روحية بطريقة مغايرة تماماً لما أدلى به النائب نفسه.
البناء
- قال مصدر قضائي إن ما قاله مرجع روحيّ حول مسؤولية أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن إفشال دعوة رئيس المجلس للاجتماع عبر تطيير النصاب هو عكس الواقع حيث النصاب مؤمن والأغلبية مؤمنة باتجاه معاكس لما يريده رئيس المجلس، و هذا سبب الأزمة القائمة.
- قال مصدر نيابي إن الحكم على مضمون كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتوقف على معرفة أي من خياراتها الرئاسية الثلاثة هو المقصود وأي منها للمناورة ورفع العتب، المرشح الرابع البديل للثلاثة الحاليين أم الاتفاق على المشروع مقابل التخلي عن الفيتو الرئاسي أم الترشح؟
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