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أسرار الصحف 31-01-2023

اسرار
2023-01-30 | 23:47
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أسرار الصحف 31-01-2023
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أسرار الصحف 31-01-2023
الجمهورية

تستعد شخصية سياسية وحزبية لزيارة مهمة لا علاقة لها بالاستحقاقات المطروحة وقد أبلغ من يجب إبلاغه بعدم بناء أي رهان عليها.

أبدى دبلوماسي اشمئزازه من عدم تقديم الحكومات المتتالية بعد 17 تشرين أرقاماً مالية واضحة الى المجلس النيابي حتى الآن. 

يعاني أهالي المتن منذ أسابيع أزمة مياه حادة ولامبالاة الجهة المعنية المسؤولة في أداء واجباتها على رغم زيادة التعرفة.

اللواء

سافر رئيس جهاز استخبارات في دولة عربية من مطار بيروت إلى عاصمة عربية أخرى ذات وزن وتأثير في المنطقة.

استمع أصدقاء إلى وزير خدماتي في أحد المقاهي وهو يعدّد مآخذه على ما يحصل في قطاعه، رامياً مسؤولية التعثر والإضراب إلى عوامل خارجيه.

يشكو مواطنون من استنسابية في توزيع التغذية بالتيار بين أقضية في الجبل وأحياء في بيروت.

نداء الوطن

يتردد أنّ "الشاهد الملك" في التحقيقات الأوروبية، قرر أن يقول ما عنده بغية حماية نجله الذي تربطه علاقة شراكة مالية مع نجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

يقال إنّ المساعدة الأميركية للجيش والقوى الامنية والتي تبلغ 72 مليون دولار، قد ينال منها الجيش حوالى 48 مليون دولار ذلك لأنّ جزءاً كبيراً من الهبة سيخصص للأعمال الإدارية والمحاسبتية التي أوليت إلى مجموعة كبيرة من الموظفين الأمميين.

حاول نائب مسيحي في تكتل وسطي لعب دور صلة الوصل بين تكتله وحزب معارض من أجل حثّ الحزب على البحث في أسماء بديلة غير المرشح المعروف لكن الأبواب أقفلت بوجه النائب.

البناء

قال مرجع حقوقي إن الذين يقولون بأن المطلوب ترك المحقق العدلي المكفوفة يده يفعل ما يشاء، وإن البتّ بما يصل إليه منوط بالمجلس العدلي يتجاهلون أنهم يطلبون تأجيل المسار القضائي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى صدور مرسوم تشكيل المجلس العدلي من حكومة كاملة الصلاحيات

قالت مصادر خليجية إن ما يجري على مسار الاتصالات الأميركية الإيرانية نحو العودة إلى التفاوض يفسّر التحرش الإسرائيلي عشية وصول وزير الخارجية الأميركية الى المنطقة، بعدما تأكد أن العملية التي استهدفت أصفهان أقرب للاستعراض الإعلامي منها للعمل العسكري رغم إصرار إيران على الرد

الانباء

الكباش على خط قضية حساسة من المرجح أن يكبر مع اقتراب مواعيد تتعلق بالملف.

تجاذب غير واضح بين عواصم معنية بالملف اللبناني على أكثر من صعيد.

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