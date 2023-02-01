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أسرار الصحف 01-02-2023

اسرار
2023-01-31 | 23:46
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أسرار الصحف 01-02-2023
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أسرار الصحف 01-02-2023
النهار

سجلت امس استقالات في صفوف "التيار الوطني الحر" في بلدة العيشية مسقط قائد الجيش العماد جوزف عون كرد على رئيس التيار جبران باسيل اثر هجومه الحاد على عون.

اختفى عدد من الصرافين المتجولين امس من شوارع مدينة صيدا وساحاتها خوفا من توقيفهم بعد الطلب الى الاجهزة الامنية سوق الصرافين غير الشرعيين امام العدالة.

عُلم أن ناشطاً سياسياً شيعياً حذّر خلال لقاءاته وجولاته في جبيل وكسروان والبقاع من مغبّة المسّ بالجيش وقائده، ولأيّ سبب وأهداف.

يُنقل أن الدور الذي قامت به سفيرة دولة كبرى حول ملفّ أساسي، يؤكد أن ذلك منطلق لخطوات أخرى تصبّ في خانة الاستحقاق الرئاسي.

الجمهورية

عشاء ثنائي جَمع سفيرتين في مطاعم بيروت استمر لأكثرمن ثلاث ساعات.

خرجت شخصية سياسية من لقاء أحد الأقطاب بانطباع مفاده أنه يستحيل أن يُبدّل موقفه حيال اسم مطروح في استحقاق أساسي.

أبدى مرجع كبير شكوكاً في أن ينتهي الاستحقاق الرئاسي من دون مؤتمر حوار يَسبقه.

اللواء

يردّد وزير خدماتي أنه في حيرة من أمره، وهو يتابع اتصالاته مع سفيرة دولة كبرى حول الوعود أو الاتفاقيات المتعلقة بدعم إعادة التغذية بالكهرباء الى لبنان.

خلال أسبوع من تاريخه، يعيد المصرف المركزي النظر بتسعيرة صيرفة، لجهة تضييق الهوة مع تسعيرة السوق السوداء.

رشت مادة فحمية على شكل غيوم داكنة فوق بعض قرى كسروان، من دون معرفة الهدف أو الجهات التي أقدمت على ذلك.

نداء الوطن

عُلم أنّ باخرة قمح رست في مرفأ بيروت آتية من أوروبا الشرقية، وبعد فحص عيّنات، تبيّن أنّ ما تحمله غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك.

خرج أحد الوزراء بانطباع أنّ المرجع الروحي الذي التقاه وهو معروف بدبلوماسيّته، بات حازماً وصاحب مواقف متشدّدة.

شكا ديبلوماسي غربي من سوء التنسيق بين الوزارات في الملفات المشتركة ملاحظاً التباعد بين الوزراء.

البناء

قال مرجع سياسي إن القول بأن الرئيس المطلوب يجب أن يستطيع النجاح في الوقت نفسه بتصحيح علاقات لبنان بكل من سورية والسعودية، حيث ملف النازحين والحدود البحرية الشمالية من جهة والعلاقات الاقتصادية والمالية، من جهة مقابلة يعني أن اسم الرئيس يجب أن يولد في قلب تفاهم سوري سعودي.

قرأ مصدر خليجي بإعلان انضمام إيران إلى الثلاثي الروسي التركي السوري في ملف العلاقة التركية السورية ووضع شمال سورية، يعني أن تركيا حسمت أمر تسريع تغيير سياستها في سورية، وأن الأميركي يواجه تغييراً لا يستطيع تجاهل تداعياته على وجوده العسكري ومستقبل الجماعات الكردية التي يدعمها.

الانباء

عودة الحديث عن تفعيل حل خارجي لقطاع حيوي، مع العلم أن المخرج هو داخلي ومرتبط بمدى ارتباط لبنان بالتزاماته.

تتجه الأنظار بدءا من اليوم على كيفية تعامل المصارف مع المرحلة المالية الجديدة وماذا سيحل بالحسابات وسقوف السحوبات. 

الاخبار

زادت العلاقة تردياً بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة، رغم مساع بذلها مقربّون من الرئيس سعد الحريري للم شملهما قبل الانتخابات النيابية وبعدها.

لفت متابعون إلى الحركة السياسية التي يقوم بها وزير الاقتصاد أمين سلام الذي يردّد في أوساطه بأن هدفه تثبيت نفسه في الساحة السياسيّة ليكون مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة. وكان لافتاً أنّ سلام تمكّن أخيراً من استقطاب بعض الشخصيات التي كانت تدور في فلك تيار المستقبل، إضافة إلى شخصيات كانت قريبة من الرئيس فؤاد السنيورة وتتمتّع بأدوارٍ بارزة في "السادات تاور"، وأبرزهم الأشقاء بسام وفادي وماهر تميم.

لوحظ حضور شخصيات قريبة من الرئيس فؤاد السنيورة الاجتماعات التي دعا إليها الابن البكر للرئيس رفيق الحريري، بهاء الحريري، في جزيرة قبرص الشهر الماضي. وفيما تردّد أن غرض هؤلاء الحصول على منافع مادية من الحريري، أكّد مطلعون أن السنيورة تقصّد إرسال بعض المقربين منه لجس نوايا الحريري ومقاصد اجتماعاته القبرصية.

تبيّن أن أمين السجّل العقاري في الشوف هـ. ط. المطلوب للتحقيق من قبل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، غادر لبنان عبر مطار بيروت الدولي بطريقة شرعية وفق ما بيّنت حركة الدخول والخروج. إذ إن عون لم تكن قد أصدرت بعد بلاغ بحث وتحرّ بحقه لامتناعه عن المثول أمامها، ما سمح له بالمغادرة بشكل طبيعي.

قال مصدر أمني إن الفلسطيني فريد طه الذي تسلل من فلسطين المحتلة إلى الأراضي اللبنانية الاثنين الماضي أبلغ محققي استخبارات الجيش أنه "جاء إلى لبنان بحثاً عن عمل". وطه في العقد الثالث من العمر، من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948. وقد شوهد يتجول في أحياء بلدة الضهيرة الحدودية فأوقفه الأهالي وسلموه إلى استخبارات الجيش في صور، قبل أن ينقل إلى مقر استخبارات الجنوب في ثكنة زغيب في صيدا. إلا أنه لاحقاً غيّر في إفادته وقال إنه "من فلسطينيي مخيمات لبنان واجتاز الحدود الجنوبية باتجاه القدس قبل أن يعود أدراجه". وبحسب المصدر، تبين أن طه يعاني اضطراباً نفسياً وعصبياً، وسيرحّل بعد انتهاء الإجراءات إلى الأراضي المحتلة عبر رأس الناقورة.

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