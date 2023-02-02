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أسرار الصحف 02-02-2023

اسرار
2023-02-01 | 23:37
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أسرار الصحف 02-02-2023
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أسرار الصحف 02-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم 02-02-2023؟

النهار

علمت "النهار" أن باخرة محملة بالابقار قادمة الى لبنان من كولومبيا تعطلت قرب السواحل الاسبانبة، ولدى تفتيش السلطات الاسبانية للباخرة تبين وجود نحو 4.5 اطنان من الكوكايين مخبأة في علف الابقار.

علم أن مجلس إدارة إحدى المحطات التلفزيونية طلب من رئيس المحطة تقديم إستقالته بدل إقالته لأن مجلس ألإدارة يتوجه لإنطلاقة جديدة في المحطة. وتقول المعلومة أن رئيس المحطة يستعد لمغادرتها إلى عمله الجديد مع رجل أعمال لبناني مقاول يعمل بين بيروت وقبرص حيث تشارك وإياه في بناء كازينو في قبرص التركية وفندق في جورجيا.

عُلم أن الإعلان عن حزب الوحدة الوطنية بات قريباً ويضم نخبة من المفكرين السياسيين والكتّاب وستعلن وثيقة الحزب في مؤتمر حاشد ومن ثم انتخاب مجلس قيادته.

ينقل أن بعض البلديات في بعض المناطق الجبلية قامت بحملة تبرعات لدى ميسورين لتأمين المحروقات والصيانة لجارفات الثلوج في ظل تفليسة دوائر الوزارات المعنية


الجمهورية

تترصد مراجع حزبية ونيابية ما يمكن أن تقود اليه زيارة يقوم بها وفد غير حكومي الى عاصمة كبرى بحثاً عن التفاصيل. 

لفتت مراجع روحية الى خطورة بعض المواقف التي سجّلها رئيس تيار مسيحي في الأيام القليلة الماضية واعتبرت أنها ردّ على محاولاتها لحماية المؤسسات الضامنة للأمن واإلستقرار.

أصدقاء قريبون من رئيس تيار سياسي وبعض النواب في تكتله لم يشاطروه في هجومه على إحدى المرجعيات.


اللواء

اقتصرت لقاءات الوفد النيابي في واشنطن على المستوى الرسمي، مع دبلوماسية من أصل عربي، كررت المعزوفة المعروفة عن الاصلاحات وهيمنة جهة إقليمية معروفة أيضاً!

ما يزال حزب بارز يتحفظ على حسم خيارات الرئاسة الأولى، قبل التفاهم مع حليف، أو تركه يحسم هو قبله، منعاً للإحراج.

قال دبلوماسي عربي في مجلس خاص، ان تصريحات المسؤول الفرنسي عن المساعدات للبنان فضحت المزاعم الاميركية حول مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء.


نداء الوطن

في وقت بلغت فيه حدّة الاعتراض العوني على عقد جلسات لمجلس الوزراء، درجة "اتهام" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ"صلب المسيح"، يتجه النواب العونيون للمشاركة في جلسة تشريعية هدفها التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما أبلغ رئيس "تكتل لبنان القوي" جبران باسيل نواب "التكتل" بعدم ممانعته تغطية الجلسة بعد توسيع رقعة التمديد لتشمل كل المدراء العامين.

يتردد أنّ رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري لم يعد متحمّساً للعودة إلى بيروت في ذكرى اغتيال والده، كونه محرجاً في التعامل مع زواره، سواء من السياسيين أو من مؤيديه، بحيث أنّه يفضل تجنّب التماس المباشر مع هؤلاء لكونه غير راغب في الغوص في القضايا السياسية. في المقابل سيحيي شقيقه بهاء المناسبة في واشنطن في مركز "جون كينيدي سنتر" بمشاركة حوالى 300 شخصية سياسية ودبلوماسية واعلامية.

تبيّن أنّ معظم لقاءات السراي الحكومي خلال اليومين المقبلين مخصصة لقطاعات تعاني جرّاء انهيار العملة وتطالب بعرض قضاياها ومطالبها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.


البناء

قال مصدر نيابي إن الاجتماع النيابي المسيحي المرتقب في بكركي سينقسم بين اتجاهين واحد يدعو لموقف موحّد محوره عدم مشاركة النواب المسيحيين في تطيير النصاب بعد الدورة الانتخابية الرئاسية الأولى والثاني يعطي الأولوية لتشكيل لجنة مصغّرة للتوافق على اسم مرشح موحد.

توقع مصدر في المقاومة في غزة أن يكون شهر رمضان المقبل شهراً للمواجهة التصاعدية بين المستوطنين ومن خلفهم شرطة الاحتلال وجيشه، وبالمقابل الشعب الفلسطيني ومقاومته وأن تكون ساحة المواجهة في القدس خصوصاً بسبب تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية وارتباطها بالقدس.


الأنباء

مواقف ملتبسة من وزير معني توحي بالتراجع عن خطوة سبق ووُعد اللبنانيون بها. 

فريق سياسي لا يزال يتحفظ على اعطاء أجوبة واضحة على مساعي قائمة ما يوحي بأن الأمور لم تنضج بعد.  

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