الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 03-02-2023

اسرار
2023-02-02 | 23:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 03-02-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 03-02-2023

أسرار الصحف ليوم الجمعة

الجمهورية

- نُقل عن مرجع أمني ارتياحه الى حجم التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية الذي أدى الى اكتشاف مجموعة إرهابية.

- نقل عن مرجع كبير توصيفه للإنسداد الرئاسي: لا حوار، لا توافق، لا انتخابات، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله

- يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تنامي حالة التململ داخل تنظيم سياسي مما سمّاه المُتململون "النحر الذاتي" الذي تعتمده قيادة التنظيم والمواقف التي لم تُبقِ لنا حليفاً أو صديقاً.

اللواء

- تُطبِّق مصارف أوروبية، وفرنسية عقوبات على لبنان، عبر تبنِّي مندرجات الحصار الأميركي على البلد؟!

- ينتظر الثنائي استدراج عروض رئاسية، لا سيما من مرشحين جدييِّن، في ما خصَّ الشروط المتعلقة بوضعية حزب الله في المرحلة المقبلة.

- يتجه مرشح رئاسي، يتزايد الخلاف حول ترشيحه، إلى تأكيد مُضيِّه في المعركة، أياً كانت النتائج بين مؤيد ومنسحب من التأييد.

نداء الوطن

- يدّعي مستشار إعلامي لتيار سياسي بارز، أنّه على تواصل دائم مع رئيس التيار بينما الأخير لا يردّ على اتّصالاته كما يؤكد أحد المقرّبين من رئيس التيار، فيما تبيّن أنّ المستشار الإعلامي يحاول تقديم أوراق اعتماده أمام قياديّ بارز في هذا التيار يتولّى حالياً تسيير شؤونه.

- شوهد أحد النواب البارزين الذي يزور واشنطن، من ضمن وفد نيابي، مجتمعاً في أحد فنادق باريس، التي حطّ فيها في طريقه إلى العاصمة الأميركية، مع السفير السابق العقيد جوني عبدو. المعلوم أن العلاقة سيئة بين الفريق الذي ينتمي إليه النائب المذكور والسفير عبدو.

- لاحظت أوساط مالية أنّ إحدى شركات الصيرفة التي فرضت عليها عقوبات قد انتقلت من النشاط المرخّص إلى النشاط غير المرخّص، مع استمرار عملائها بطلب الدولارات من السوق السوداء لصالح مصرف لبنان.

البناء

- سأل مصدر نيابي رئيس حزب بارز يحمل مبادرة رئاسية وسطية إذا كان حزب الله لا يمانع برئيس يطمئن السعودية، فهل توافق السعودية على رئيس يطمئن حزب الله أم أن المقصود بالرئيس الوسطي رئيس مناوئ لحزب الله. وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يطلب من حزب الله تسهيل انتخاب رئيس يستهدفه.

- تقول مصادر برلمانية فرنسية إن الرئيس ماكرون عاجز عن المبادرة لبنانياً دون موافقة أميركية، حيث بات النظام الأوروبي تحت الحماية الأميركية وصولاً إلى حد الإذلال بطريقة شراء الغاز الأميركي بأربعة أضعاف السعر الروسي بصمت منذ التموضع الأوروبي في الحرب على روسيا.

الانباء

- المخالفات القانونية المرتكبة من مسؤولين في سلطة مؤتمنة على القانون باتت فوق الخط الأحمر.
 
- ضياع يصيب مجموعة من النواب الذين لم يتفقوا بعد على شكل ومضمون الخطوات اللاحقة.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

اسرار

صحف لبنان

LBCI

أسرار الصحف 02-02-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:55

هذا الأحد... الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا

LBCI
أخبار سياسية
10:10

معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
05:49

أبو فاعور للـLBCI: ليس لدى جنبلاط أي هدف سياسي خاص فيما يقوم به.. ومن الواضح ان بري يفضّل فرنجية ويدعم وصوله الى الرئاسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-02-01

أسرار الصحف 02-02-2023

LBCI
اسرار
2023-01-31

أسرار الصحف 01-02-2023

LBCI
اسرار
2023-01-30

أسرار الصحف 31-01-2023

LBCI
اسرار
2023-01-29

أسرار الصحف 30-1-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:33

الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية

LBCI
امن وقضاء
03:11

بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa

LBCI
فنّ
04:58

ملحم زين يموّل تركيب عواكس ضوئية بطول ١٢٠ كلم على طرقات لبنان (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-01

سليم الصايغ لـ"حوار المرحلة": لا أتوقع توقيف القاضي طارق البيطار فهو محمي من أهالي الضحايا ومن الناس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:40

مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صيرفة خلقت بلبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
03:11

بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa

LBCI
امن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
15:16

إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..

LBCI
فنّ
06:04

الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"

LBCI
أخبار سياسية
10:10

معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون

LBCI
حال الطقس
00:23

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صيرفة خلقت بلبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة