الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 4-2-2023
اسرار
2023-02-03 | 23:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 4-2-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
البناء
- قال خبير انتخابي إن كلام رئيس حزب الكتائب عن انتخابات الرئاسة يفترض إمكانية أن يجمع مرشحان رئاسيّان في وقت واحد 65 صوتاً، علماً أن حصول أحد المرشحين على 65 يعني استحالة حصول سواه عليها. والسؤال لرئيس الكتائب هل توافر لمرشحه 65 صوتاً وتم إفشال النصاب كي يهدد بالمثل؟
- قال دبلوماسي شرقي لرئيس حزب بارز إن المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لخلاصة المواصفات المشتركة بين ما يقوله القادة اللبنانيون برئيس يطمئن السعودية وقادر على الحوار مع سوريا ولا يقلق حزب الله تعني شيئاً واحداً هو السعي للعودة إلى معادلة (س – س) أي سوريا – السعودية.
الجمهورية
ـ نُقل عن أحد المسؤولين أن تصعيد البعض حيال الملف الرئاسي مردّه إلى خوفهم من أنّ لحظة انتخاب الرئيس بمثابة ورقة النعوة لتنظيم سياسي.
ـ يقول مرجع كبير، إنّ أي لقاء مسيحي شامل يُعتبر خدمة كبيرة من رئيس حزب مسيحي لمسؤول تيار بارز، حيث يعطيه المفتاح الميثاقي لرئاسة الجمهورية.
ـ قرّرت كريمة رئيس سابق الإنصراف إلى العمل السياسي من البوابة الشبابية بعيداً من الحزب الذي كان ينتمي اليه والدها، وذلك بعد سلسلة مشاورات واتصالات.
اللواء
- تحرص شخصيات معتدلة على الإبتعاد عن معركة كسر عظم في انتخابات رئيس الجمهورية، في ضوء ربط نزاع حاد بين دولة كبرى ودولة إقليمية ذات تأثير.
- فُهم أن بيان متقاعدي عناصر قوى الأمن الداخلي كان له أثر حاسم في اعادة النظر بتوجهات نقدية احدثت ارباكات واسعة.
- لم يلتزم العديد من المصارف بالتسعيرة الجديدة لدولار صيرفة رغم التعميم الصادر عن البنك المركزي.
النهار
- لوحظ أن "القرض الحسن" إنتقل إلى بلدات وقرى جبلية، في ظل تساؤلات لأهالي المنطقة عن الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة.
- عُلم أن انفراجاً حصل على خط تقريب المسافة بين وزير سيادي ومرجعية أمنية بارزة، بعد جهود وزير سابق ومحامٍ معنيّ بالملف.
- تسجل حركة كويتية سياحية ظهرت في الأيام الماضية من خلال وصول أعداد مقبولة من الرعايا الكويتيين ساحلاً وجبلاً.
- لوحظ أنه بعد مونديال قطر والفرص التي استفادت منها شريحة واسعة من اللبنانيين، بدأ الامر ينسحب على مواسم الرياض حيث الحضور اللبناني بارز في معظم النشاطات.
نداء الوطن
ـ أسفت مصادر سياسية للخلاف الذي دبّ في واشنطن بين نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب والنائب مارك ضو وللتسابق بينهما على التغطية الإعلامية.
ـ توقعت مصادر في الجامعة اللبنانية حصول مفاجآت في انتخابات رابطة الأساتذة المتفرغين، بعد عجز الأحزاب التقليدية عن حماية حقوق الأساتذة في ظل فرض التعليم الحضوري وانهيار الخدمات الأساسية في الكليات.
ـ تشهد إحدى مديريات التعليم تغطية عملية تشريع منظمة لشهادات وإفادات مزورة في بعض الجامعات الخاصة لصالح شخصيات أمنية ودبلوماسية.
الأنباء
تمرير خطوة تشريعية اذا ما حصل سيحمل مؤشرات مهمة على خط استحقاق داهم.
- ترقب لمناسبة وطنية بعد أيام وعما اذا كانت ستحمل اي رسائل سياسية.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 03-02-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-02-02
أسرار الصحف 03-02-2023
اسرار
2023-02-02
أسرار الصحف 03-02-2023
0
اسرار
2023-02-01
أسرار الصحف 02-02-2023
اسرار
2023-02-01
أسرار الصحف 02-02-2023
0
اسرار
2023-01-31
أسرار الصحف 01-02-2023
اسرار
2023-01-31
أسرار الصحف 01-02-2023
0
اسرار
2023-01-30
أسرار الصحف 31-01-2023
اسرار
2023-01-30
أسرار الصحف 31-01-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-02-02
أسرار الصحف 03-02-2023
اسرار
2023-02-02
أسرار الصحف 03-02-2023
0
اسرار
2023-02-01
أسرار الصحف 02-02-2023
اسرار
2023-02-01
أسرار الصحف 02-02-2023
0
اسرار
2023-01-31
أسرار الصحف 01-02-2023
اسرار
2023-01-31
أسرار الصحف 01-02-2023
0
اسرار
2023-01-30
أسرار الصحف 31-01-2023
اسرار
2023-01-30
أسرار الصحف 31-01-2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-02-03
أنجلينا جولي والأيزيدية نادية مراد تزوران أهالي ضحايا داعش في العراق (فيديو وصور)
فنّ
2023-02-03
أنجلينا جولي والأيزيدية نادية مراد تزوران أهالي ضحايا داعش في العراق (فيديو وصور)
0
أخبار دولية
2023-01-30
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
أخبار دولية
2023-01-30
إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن السوري في انفجار عبوة ناسفة
0
فنّ
08:09
محمد عطية وأحمد الشريف معاً لأول مرّة بعد ستار أكاديمي
فنّ
08:09
محمد عطية وأحمد الشريف معاً لأول مرّة بعد ستار أكاديمي
0
رياضة
07:35
المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا
رياضة
07:35
المدافع الفرنسي رافايل فاران يعلن اعتزاله دوليًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:07
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
14:07
مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
أخبار دولية
14:04
العراق بين السعودية وإيران وأميركا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.
0
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
أخبار دولية
13:45
ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة
0
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عينُ فرنسا على قطاع النقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عينُ فرنسا على قطاع النقل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
13:20
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
2
امن وقضاء
13:32
الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...
امن وقضاء
13:32
الـLBCI تنشر أسماء المضاربين على العملة وأسماء الغروبات التي ترفع سعر الدولار...
3
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
أخبار لبنان
07:36
كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر
4
حال الطقس
01:32
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
حال الطقس
01:32
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان!
5
منوعات
11:51
قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق
منوعات
11:51
قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق
6
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
امن وقضاء
13:42
القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟
7
أخبار سياسية
06:33
ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع
أخبار سياسية
06:33
ميشال معوض خلال مؤتمر الكتائب: لن أقبل أن تتحول المعركة الرئاسية الى معركة شخص بل هي معركة مشروع وأنا بتصرّف هذا المشروع
8
أخبار لبنان
15:24
جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني
أخبار لبنان
15:24
جنبلاط: وجهان لعملة واحدة في المشروع الغربي الصهيوني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store