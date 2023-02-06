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أسرار الصحف 06-03-2023
اسرار
2023-02-05 | 23:59
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أسرار الصحف 06-03-2023
أسرار الصحف 06-03-2023
النهار
يقول أحد النواب البارزين في مجالسه، إن أموال “صيرفة” تُعتبر موازية لأموال المودعين، والخوف من أن تؤدي إلى أزمة إضافية إذا لم تُعد إليهم هذه الأموال.
استغربت مصادر إقدام عدد من المضاربين على سعر الصرف الى تسليم انفسهم للجهات الامنية بدل فرارهم وخضوعهم لاسباب تخفيف تحول دون معاقبتهم.
لوحظ أن “اللقاء الديموقراطي” شارك بفعالية في المؤتمر الـ 32 لحزب الكتائب، ولهذا الامر أكثر من إشارة الى أن “اللقاء” لن يتموضع مع فريق آخر.
تردد ان مديرا عاما في احدى الوزارات اشترى اخيرا شقة بنحو مليون و200 الف دولار نقدا رغم ظروف الانهيار المالي التي يعاني منها البلد والقطاع العام تحديدا.
الجمهورية
نُقل عن مصدر دبلوماسي أنّ بلاده تفضّل لعب الكاراتيه وليس الشطرنج مع دولة كبرى.
أبدت شخصية وسطية تشاؤماً كبيراً حيال إمكان بلوغ توافق في الملف الرئاسي "لأنّ البعض مع الأسف ما يزالون يعيشون في كهوف التخلّف والجهل".
يعتقد وزير عربي، بعد المعطيات المتواترة التي تصله من عواصم دول مؤثرة، أن الأزمة اللبنانية ليست على نار حامية.
اللواء
من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في جلسات دورية بعدما تأمَّن النصاب بشكل شبه نهائي نتيجة الإتصالات التي جرت مؤخراً على أكثر من صعيد بين مرجعيات رسمية وقيادات حزبية!
توارى معظم النواب التغييريين عن الإعتصام داخل مجلس النواب، فيما يحضر نواب من كتل أخرى بشكل شبه دائم للتضامن مع النائبين المعتصمين داخل المجلس!
أصدر وزير الصناعة قراراً مفاجئاً بمنع إستيراد المفروشات من الخارج دون إعطاء مهلة محددة للوكلاء التجاريين لفبارك أوروبية وآسيوية لترتيب أوضاعهم مع الشركات التي يمثلونها في لبنان!
نداء الوطن
أنهت إحدى الشخصيات الأمنية التي كان لها دور بارز بين 1990 و2005، كتابة مذكّراتها، لكنها تتريّث في نشرها لأنها تتضمّن حقائق وأسراراً من شأن كشفها أن يتسبّب في متاعب سياسية لهذه الشخصية ولشخصيات تُصنّف في خانة الحلفاء.
يحاول نائب تغييري يتمايز عن زملائه تأليف تكتل ثالث يضمّ عدداً من النوّاب المستقلّين ويضعه في معادلة اللعبة المناطقية لكنّ الإتّصالات التي قام بها كانت سلبية.
يتردّد أنّ مطار بيروت يسجّل رقماً غير مسبوق لجهة عدد الوافدين الكويتيين إلى لبنان خلال هذه الفترة.
البناء
قال مصدر حقوقي إنه مهما كان ما سيفعله القاضي طارق البيطار اليوم فإنه يعرف سلفاً أن خطوته اللاحقة هي إصدار ما يسمّيه قراره الاتهامي وتسريبه للنشر، وهو يعلم أن المجلس العدلي الذي يفترض به النظر بالقرار الاتهامي يتم تشكيله بمرسوم في مجلس الوزراء، وهو غير موجود بعد.
قال خبراء عسكريون إن واشنطن فشلت خلال أيام بالسيطرة تقنياً على المنطاد الصيني وإسقاطه سالماً كما سبق وفعلت الصين وإيران بطائرات تجسس أميركية. وعندما قرّرت إسقاطه بصاروخ اكتشفت أن ارتفاعه أعلى من مدى صاروخ الباتريوت لتجد أنها مضطرة لاستخدام طائرة اف 22.
الانباء
لوحظ أن حركة قامت بها مرجعية غير سياسية كانت بمثابة لزوم ما لا يلزم لجهة الموقف المعروف سلفاً من استحقاق الرئاسة.
تشكل الحركة التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي على مستوى المبادرة رئاسياً وفي الوقت نفسه في متابعة الملفات الحياتية، محط اهتمام على أكثر من صعيد، إذ يظهر أنه الجهة السياسية شبه الوحيدة التي تحاول في هذه الظروف الصعبة.
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