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أسرار الصحف 7-2-2023
اسرار
2023-02-06 | 23:39
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أسرار الصحف 7-2-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
الجمهورية
- تبيّن أنّ لقاء حصل بين مسؤول سابق ووفد حزبي لم يتطرّق الى موضوع انعقاد لقاء بين هذا المسؤول ورئيس ذلك الحزب.
- قال سفير دولة كبرى لمسؤول كبير: أمامكم أشهر قليلة فإمّا ان تنتخبوا رئيساً على وجه السرعة وإمّا أن تحضّروا أنفسكم لوجع لا يُحتمل.
- لم تنفع المراجعات التي أُجريت للسير بإجراءات متبادلة بين مرجعين اعترفا سوية بحقهما بالصلاحيات في لحظات متقاطعة ونادرة الوجود.
اللواء
- يُجري متمولون كبار اتصالات دولية وعربية لمصلحة مرشح يتعرّض لتوصيف يرفضه، ومن الممكن أن تتوضح الصورة في وقت لا يتعدى نهاية الشهر.
- ينتظر مرجع عودة نائب مقرّب منه لمعرفة حقيقة الموقف من انتخابات الرئاسة، ليبني على الشيء مقتضاه.
- يعرض عاملون في مستشفيات ومؤسسات بعيدة عن أماكن سكنهم النوم فيها، خلال فترة دوامهم بين يومين أو ثلاثة.
نداء الوطن
- أبدى رئيس تكتل نيابي كبير رأياً سلبياً أمام نوابه، بأحد الوزراء المحسوبين عليه في حين أنّ البعض ينقل عن رئيس التكتل أنّه هو من أقنع هذا الوزير بإمكانية دعمه لبلوغ منصب بارز.
- تبيّن أنّ جهة قانونية بارزة كانت تقوم بعمليات بيع وشراء للدولار من السوق السوداء من أحد التجار الذين تمّ توقيفهم حديثاً.
- يتردّد أنّ عقيلة شخصية بارزة تحبّذ ابتعاده عن العمل السياسي اليومي وتفضّل تقنين جدول لقاءاته ومواعيده إلى حدوده الدنيا.
البناء
- قالت مصادر دبلوماسية إنّ الزلزال الذي أصاب سوريا يمثل فرصة لكلّ الدول الراغبة بكسر جليد العلاقة مع حكومتها لاتخاذه مدخلاً لخطوة إنسانية ذات مغزى سياسي، واستغربت المصادر صمت أمين الجامعة العربية وعدم صدور قرار بتعليق عقوبات قانون قيصر بكلّ ما يتصل بحاجات الإنقاذ والإغاثة.
- توقفت مصادر حقوقية أمام بيان القاضي طارق بيطار وسألت: طالما انّ الحديث عن أزمة وقطيعة مع النيابة العامة التمييزية يعني القاضي غسان عويدات وتراجع بيطار تحت عنوان السعي للتعاون، فهذا يعني التراجع عن الادّعاء على عويدات كمقدمة، فماذا يبقى من صدقية لتحقيق طالع نازل غبّ الطلب؟
الأنباء
- تراجع الاهتمام الاعلامي بشكل كبير بخطوة سياسية اعتراضية باتت تبدو من دون أي أفق.
- موقف تيار سياسي سيكون حاسماً لجهة نجاح خطوة تشريعية مرتقبة مع ما تحمله من استحقاقات.
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أسرار الصحف 06-03-2023
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