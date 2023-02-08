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أسرار الصحف 08-02-2023

اسرار
2023-02-07 | 23:34
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أسرار الصحف 08-02-2023
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أسرار الصحف 08-02-2023

أسرار الصحف ليوم الأربعاء

النهار

- لم تتبلور زيارة مرجع سياسي لدولة خليجية إن على صعيد أسبابها وأهدافها حيث نادراً ما يزورها كما عاصمة خليجية أخرى.

- لوحظ تعدد مراكز الأرصاد الجوية وعلماء الفلك والمنجمين والفوضى الشاملة التي أعقبت الزلزال والهزات التي حصلت أخيراً

- عُلم أن مرجعاً سياسياً حذّر في مجالسه من مغبة عدم الأخذ بالواقع التربوي الذي سيؤدي إلى كارثة وطنية، ويؤسّس لفوضى عارمة في البلد

- يلاحظ غياب استقبال النواب لمناصريهم ومحازبيهم على نحو غير مسبوق، من خلال التذرّع بالأجواء الأمنية والمالية والإقتصادية.

الجمهورية

- إنقطعت الإتصالات بين أحد المسؤولين ورئيسه بشكل ملحوظ، ولم تُرِمّم المناسبات ولا الاتصالات العلاقات بينهما.

- كلمة سرّ أطاحت بـ 3 كادرات ترشحت أخيراً لعضوية المكتب السياسي في أحد الأحزاب قيل إنّ وراءها رئيس الحزب.

- حَرص حزب مسيحي على التواصل مع مرجعيته الروحية بعد الرفض وذلك بناء على نصيحة أصدقاء وخبراء سياسيين.

اللواء

- بدا قبل اجتماع باريس وخلاله أن التباين بين المجتمعين سيد الموقف، مما أرجأ إصدار البيان، لتدوير الزوايا، بعنوان عدم التنازل عن المعايير المعلنة لجهة الإصلاح ورفع الهيمنة.

- اختفت ساعة الكهرباء عن شاشة التغذية في المؤسسة، قبل موقف الانسحاب المؤذي للوزير المختص حول التبرؤ من المسؤولية.

- وصف خبير قانوني بيان جمعية المصارف رداً على التعميم الأخير لمصرف لبنان بأنه ينطوي على "غموض سلبي" لجهة المستقبل النقدي!

نداء الوطن

- إنشغلت الأوساط الإقتصادية بقيام مسؤول رسمي بالتحريض على رسم الـ10% الذي فرضته موازنة 2022 على السلع الفاخرة والتي لها مثيل في السوق المحلي، ما فُسِّر بانحياز المسؤول المذكور لصالح التجار على حساب الصناعيين.

- حاولت جهات سياسية الترويج للتمديد لقائد الجيش لقطع الطريق على امكانية انتخابه أو طرحه كمرشح جدي لرئاسة الجمهورية.

- في إشارة تدلّ على عمق التوتر، صودف وجود رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مناسبة تعزية في منطقة كسروان، فتوجه الأخير للأول بالقول "اشتقنالك"، فردّ عون "أنا ما اشتقتلك" ومشى.

البناء

- قال مصدر في تيار بارز إن الآلية التي طرحتها القوات اللبنانية على البطريرك بشارة الراعي كما صرحت النائبة ستريدا جعجع عبر تصويت النواب المسيحيين على اسم المرشح الرئاسي والسير بمن يفوز هو ما سبق للقوات أن رفضته عندما كان العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع مرشحين للرئاسة.

- قال مصدر نيابي إن ما قاله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول خطر جدي ببلوغ مرشح من حلفاء حزب الله على 65 نائباً وتهديده بتعطيل النصاب يستدعي منه سحب دعوته لاعتماد نصاب الـ 65 بدل الثلثين في الدورة الثانية، وشكر رئيس مجلس النواب لعدم السير بنصاب الـ 65 كي يبقى لتهديده معنى.

الانباء

- وزارة معنية بملفات حياتية تعلن قرارات لتثبت لاحقاً انها غير قادرة على تطبيقها لعدم قدرتها على مراقبتها.

- قطاع برمته قد يصبح خارح الخدمة والخطوات التصعيدية تبدو مختلفة هذه المرة.  

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