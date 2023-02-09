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اسرار الصحف 09-02-2023

اسرار
2023-02-09 | 00:58
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اسرار الصحف 09-02-2023
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اسرار الصحف 09-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصّحف اللبنانية لليوم الخميس 09-02-2023؟

البناء:

- خفايا
يتوقّع خبراء درسوا حالات الزلازل المشابهة لزلزال تركيا وسورية أن يصل مجموع الضحايا والمصابين الى مئة ألف وأن تستمرّ إزالة الأنقاض ثلاثة شهور وأن يحتاج تأمين الإيواء وانتظام الإغاثة إلى سنة وتوقعوا أن تبلغ الخسائر وأكلاف الإنقاذ والإعمار أكثر من 200 مليار دولار.

- كواليس
يقول مسؤول كنسي إنّ هناك مقترحاً لإعداد آلية تقوم على اختيار لائحة من أربعة إلى خمسة أسماء من المرشحين يعتمدها النواب المسيحيون بالتراضي ويلتزمون بالتصويت لها بالتوازي مع عدم تعطيل النصاب في جلسات الانتخاب على أن ينسحب في كل دورة من الدورات الانتخابية صاحب الأصوات الأقل.


اللواء:

- لم يتبلّغ سفراء دول معنية باجتماع باريس الخماسي أيّة معلومات يمكن وضعها بتصرف المسؤولين اللبنانيين، أو طلب مواعيد للاجتماع بهم.

- تلاشت الاهتمامات بالهموم المعيشية والحياتية، مع موجة "الخبريات"، صحيحة كانت أم كاذبة، والمتعلقة بالهزات الأرضية، الأصلية والارتدادية.


نداء الوطن:
- توقعت مصادر متابعة أن تنشأ أزمة كلفة اعتمادات مستندية بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات صيانة المعامل الحرارية من جهة، ومصرف لبنان من جهــة أخرى ما قد يعرقل تنفيذ أعمال الصيانة.

- تبيّن أنّ هناك تواطؤا بين كبار الموظفين في وزارة الاقتصاد وبين نقابة أصحاب السـوبر ماركت للحؤول دون اعلان أسعار السلع بالدولار، حيث بقيـت الأســعار غير محددة وغير معلنة لا بالليرة ولا بالدولار، ما مكن أصحاب السـوبر ماركت من التحكم بالأسـعار وبسـعر الصرف وبهامش الربح.

- جهاز أمني غير فاعل فتح تحقيقًا في سرقة أسلحة من الجهاز للتغطية على فقدان مئات القطــع التي قامت قيادته بتوزيعها كهدايا على نافذين محظيين.


الجمهورية:

- ألغيت مقاطع من مقابلة صحفية أجريت مع مسؤول في تيار بارز خشية أن تتسبب اتهامات مبطنة الى طرف حليف بتصاعد الخلاف بينهما.

- يتوقع متابعون أن يواجه حزب عريق مشاكل داخلية ناتجة من ترددات انتخابات داخلية جرت في مؤتمره العام أخيرًا.

- مرجع روحي لم يخف استياءه من تعاطي بعض الكتل معه لكنه برّر حركته بأنها لزوم ما يلزم لئلّا يقال انّه لم يبادر وسيعود برأي واضح بعد عودته من الفاتيكان.
 

الأنباء:

- اجتماع بلا موقف

لوحظ ان اجتماعاً خُصص للبنان وطال انتظاره لم يصدر عنه أي موقف ولا حتى بياناً مقتضباً.

- أخبار كاذبة

أخبار كاذبة غير مسبوقة ترافق الحوادث الطبيعية التي تشهدها المنطقة في الأيام الماضية.

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