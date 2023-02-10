اسرار الصحف 10-02-2023

ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الجمعة 10-02-2023؟

الأنباء



- ينقل مسؤول إعلامي عن نائب بارز قوله أنه لا يمانع الشغور في رئاسة الجمهورية سنوات حتى يقتنع الجميع بترشيحه هو.



- تحدثت أوساط سياسية عن تعارض وجهات نظر خارجية ومحلية حيال ملف علاقة لبنان بدولة مجاورة.