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اسرار الصحف 11-02-2023

اسرار
2023-02-10 | 23:31
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اسرار الصحف 11-02-2023
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اسرار الصحف 11-02-2023

النهار

لوحظ ان عددا من اصحاب المولدات اصدر فواتيره بالليرة قبل ان يحولها الى الدولار الاميركي بسعر صرف 50 الف ليرة وفارضا على الناس دفعها بالدولار

نشب خلاف في بلدية سوق الغرب على خلفية توقيع رئيس البلدية اذنا لجمعية القرض الحسن بانشاء مبنى وافتتاح فرع لها في وسط البلدة والاخير يعتبر ان الاوراق قانونية ولا يمكنه رفضها فيما كان الطلب اليه التذرع بالعقوبات المفروضة عليها

نشب امس اشتباك مسلح بين اصحاب مولدات في منطقة عائشة بكار بين ابناء المنطقة واخرين ينتمون الى حزب ممانع يحاولون احتكار الخدمة في الشارع

 

اللواء

يشكو وزراء من تحكُّم بعض السفيرات في عملهم، سواء تعلق الأمر بتفاهمات مع الخارج أو إجراءات في الداخل!

يغمز مسؤول غير مدني كلما سنحت الفرصة، من قناة رئيس تكتل نيابي، على خلفية حملة لم يكن لها مبرّر في نظر كثيرين..

تبين أن السبب الرئيسي لإضراب المصارف يرتبط برفضهم إعطاء معلومات عن حسابات لأشخاص طلبت إحدى القاضيات تزويدها بها على خلفية الاتهام لهؤلاء بتبييض الاموال!

 

نداء الوطن

توقفت المصارف عن السماح للموظفين بسحب رصيد رواتبهم على منصة صيرفة منذ ايام، وعزت جهات حكومية هذا التدبير إلى ضغط المصارف على المجلس النيابي لاقرار قانون الكابيتال كونترول وفقاً للصيغة التي تراعي مصالحها، اضافة إلى الضغط على القضاة لمنعهم من اصدار احكام بإلزامهم برد الودائع.

شوهدت شاحنات تنقل صناديق يرجح ان تكون مليئة بالعملة اللبنانية من مستودع في منطقة الجناح تابع لأحد الصيارفة غير الشرعيين قبل ساعات من توقيفه، علماً ان الصراف المذكور يعمل كبديل لإحدى شركات الصيرفة التي فرضت عليها عقوبات.

تبين أن نفس الاشخاص الملاحقين بالمضاربة على العملة هم من سبق أن وردت اسماؤهم في وثائق امنية لاتجارهم بالمواد الغذائية والادوية المدعومة، ولاحتكارهم كميات من المحروقات قبل رفع الدعم عنها.

 

الأنباء

ملف دقيق يثار من وقت الى اخر على وقع الكوارث ليعود ويبقى من دون أي حلول عملية.

الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة دعوة مرتقبة والحساسية التي ترافقها.

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