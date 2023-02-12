اسرار الصحف 12-2-2023

اسرار الصحف 12-2-2023

الأنباء:



*لقاء بلا بيان



انقضى أسبوع كامل ولم يصدر أي بيان عن لقاء باريس على خلاف ما قيل عن التحضير لاصداره لاحقاً.







*لا مبادرات



رغم المواقف المتتالية الداعية لانجاز الاستحقاق الرئاسي الا أن غالبية القوى لا تقوم بأي مبادرات فعلية لتحقيق ذلك.