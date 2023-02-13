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أسرار الصحف 13-02-2023
اسرار
2023-02-12 | 23:38
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أسرار الصحف 13-02-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف لليوم الإثنين 13-02-2023؟
النهار
- عُلم أنّ موفد مرجع سياسي الى دولة خليجية قصدها لمتابعة دعم مشروع صحي تساهم في جزء من تمويله الدولة المذكورة الى بحث الاستحقاق الرئاسي.
- نُقل أن أحد نواب تكتل مسيحي وخلال لقائه مع مرجع روحي مسيحي بارز قال له يا سيدنا لا يجوز أن تساوينا بالآخرين في التعطيل، فردّ الاخير مبتسماً.
- في مسار التحقيقات مع المضاربين على الليرة انهم يتكلون على تحويل ملفاتهم الى القضاء حيث يضمن بعضهم تبرئته ويضغط هؤلاء بشدة على رفع سعر الصرف لاظهار مدى قوتهم في مواجهة الاجراءات الرسمية.
- زاد الطلب على الخبز الأبيض المدعوم في معظم المناطق في ظل تراجع الاقبال على الخبز الأسمر والخبز الفرنجي ومشتقاته التي لا تخضع لأي دعم.
- سرت شائعات ليل السبت عن عملية تفجير واغتيال على طريق ضهر البيدر وهو ما نفته القوى الأمنية لاحقاً وأفادت أن الصور قديمة وتعود الى احتراق شاحنة.
- يؤكد نائب في حركة "أمل" أن الرئيس نبيه بري يضمن العدد الكافي لانعقاد جلسة تشريعية ولا يكترث للضجيج القائم.
- تزداد حوادث السرقات وآخرها في ضهور زحلة وفي الحازمية.
- لوحظ أن معظم ماكينات الصراف الآلي ATM باتت متوقفة عن العمل قبل تنفيذ المصارف تهديداتها بوقف العمل بها.
- يؤكد مصدر ديبلوماسي أمام زواره بأن أزمة الشغور الرئاسي لن تطول بعد كثيراً وأنها يمكن أن تحل في غضون شهرين الى ثلاثة أشهر حداً أقصى.
- قول مصدر مصرفي أن عدداً من المصارف الصغيرة لن يكون قادراً على الاستمرار في ظل الوضع الراهن وقد يلجأ الى اعلان تعثره عن سداد المتوجبات البسيطة المطلوبة منه.
- يقول نائب أن قانون الكابيتال كونترول بالصيغة الأخيرة المنجزة لم يلق قبولاً لدى صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن التذرع بضرورة إقراره لعقد جلسة تشريعية يأتي في غير محله.
الجمهورية
- تحدّث مرجع سياسي رفيع عن صعوبة وصول بعض الأسماء المرشحة للرئاسة بسبب عدم وضوح الموقف الدولي من هذه الأسماء.
- حصلت حالة اعتراض واسعة داخل مرفق حيوي وأساسي نتيجة ترقيات طالت زوجة أحد الوزراء عن غير وجه حق.
- مرجع روحي أبدى خيبته من سلبية بعض الفرقاء تجاه مبادرته الرئاسية لكنه أكد تصميمه على السير فيها.
اللواء
- تمرُّ العلاقة بين مرجع روحي ورئيس حزب مسيحي بارز بمرحلة من التباين في المواقف والتقييمات بعد عدم تجاوب الأخير مع توجهات المرجع الرئاسية!
- إعتذر وزيران عن المشاركة في الوفد الوزاري الذي زار دمشق بداعي "ظروف شخصية"، مع تأكيد تأييدهما للتضامن مع الشعب السوري الشقيق!
- تساءل وزير عدل سابق عن "القطبة المخفية" في تبادل الإضرابات بين القضاة وجمعية المصارف، بحيث ما أن عاد القضاة إلى المحاكم حتى سارع أصحاب المصارف إلى إعلان الإضراب المفتوح!
نداء الوطن
- علم أنّ النائب محمد رعد قدّم اعتذاراً صريحاً للسفير المصري عما ورد في خطاب السيد نصرالله الأخير والذي طال مصر.
- خلافاً لتقديرات الفرنسيين عن إمكان تذليل العقبات أمام الغاز المصري، علم أنّ القاهرة وواشنطن على السواء لا تعتبران أنّ هناك مشكلة في الاستثناء من "قانون قيصر"، بل التقصير لدى وزارة الطاقة في تعيين الهيئة الناظمة والتزام الجباية.
- سئل نائب عوني عن قرار "التيار الوطني الحرّ" بالمشاركة في الجلسة التشريعية من عدمها، فأجاب: لا نعرف بانتظار قرار السلطان.
البناء
- قال خبراء في شؤون البناء والهندسة إ أكثر من ثلاثة أرباع الأبنية التي انهارت في سورية جراء الزلزال هي تلك التي تمّ بناؤها خلال فترة الحرب في مناطق استعادتها الدولة السورية في حلب أو مناطق لا تزال تحت سيطرة المسلحين وتم بناؤها خارج تدقيق المؤسسات الرسمية بمطابقة المواصفات.
- قال دبلوماسي أوروبي في بيروت إن فتح الحكومة اللبنانية المعروفة بحجم اهتمامها بعدم إغضاب أميركا مطار بيروت أمام الطائرات التي تحمل المساعدات الى سورية كان أهمّ إشارة على استحالة استمرار العقوبات الأميركية على سورية ما فرض على واشنطن تعليقها والاكتفاء بالمراقبة والانتظار.
الأنباء
- مسؤول بارز يضع نفسه في موقع هجومي ضد مؤسسة وطنية أساسية خدمة لأجندة رئيس فريقه السياسي الخاصة.
- سجالٌ بين شخصين من فريق سياسي واحد نضح باتهامات متبادلة فضائحية بالفساد.
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اسرار الصحف 12-2-2023
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