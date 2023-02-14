أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 14-2-2023

اسرار
2023-02-14 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 14-2-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 14-2-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

البناء: 

- قال مصدر نيابي إن التعقيدات التي عرقلت انعقاد الجلسة النيابية التشريعية والأبعاد الطائفية التي تحكمت بمواقف الكتل النيابية ستفرض حضورًا سلبيًا على مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يزيد من تعقيد التوافق المفترض الذي يتيح تجميع نصاب الـ86 نائبًا لإنتخاب رئيس جديد.

- قال مصدر مالي إن اعتماد شراء الليرات السورية كتعبير عن دعم سوريا بوجه قانون قيصر الذي بدأته مجموعات أردنية يتحول الى موجة عامة في البلاد العربية ويمكن لاستمراره بصورة منتظمة لها ديمومة ان يؤدي الى تحسن سعر صرف الليرة السورية بوجه الدولار.

 
الجمهورية:

- لم يفقد بعض متابعي ملف الإستحقاق الرئاسي الأمل في إمكان نجاح حزب فاعل بإزالة الألغام وهدم السدود بين رئيسي تيارَين حليفين له.

- جَمّد أكثر من مسؤول حزبي نشاطاته المناطقية بعد أن تلقّوا جملة تحذيرات بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية.

- أرجَأ أحد القادة السياسيين زيارة كان ينوي القيام بها الى دولة خارجية الى موعد لاحق منعاً لأي تفسيرات في غير محلها.

 
اللواء: 

- وصف دبلوماسي مقرَّب ما نجم على الاجتماع الخماسي بأنه شكل "خلية عمل" على مستوى سفراء، تعمل بطريقة جماعية، بعدما كان الأمر يقتصر على "سفيرتين فقط".

- نُصح مرشح "تغييري" للرئاسة، بعدم الاقدام على خطوة، يفكر فيها منذ أسابيع بإعلان سحب اسمه من التداول، على غرار ما فعله وزير سابق.

- ينتظر موظفون ومتقاعدون قبض رواتبهم النصفية على سعر صيرفة (38000 ل.ل.)، لكن الخبر اليقين عندما تتحوّل المساعدتان في الساعات المقبلة الى المصارف المقفلة.

 
نداء الوطن:

- يتردد أنّه خلال اللقاء الخماسي في باريس بادرت الجهة الأميركية إلى الطلب من المجتمعين الضغط على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ويقال إنّها توجهت بنظرها صوب الممثل القطري.

- علم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال البحث الثنائي وتضمّ كلّاً من النائب علي حسن خليل والعميد المتقاعد ديدي رحال.

- يعتزم نائب سابق في حزب بارز، إطلاق موقع الكتروني إخباري، ليعود من خلاله إلى الساحة السياسية من البوابة الإعلامية.

 
الأنباء:

- مكالمة هاتفية مستغربة من مرجعية سابقة برئيس تيار سياسي رغم التاريخ المتوتر الى حد القطيعة بينهما.

- موقف سياسي قد يشهد تحوّلا في الأيام المقبلة على خلاف ما هو اليوم.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 13-02-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-02-12

أسرار الصحف 13-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-07

أسرار الصحف 08-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-06

أسرار الصحف 7-2-2023

LBCI
اسرار
2023-02-05

أسرار الصحف 06-03-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-02-12

أسرار الصحف 13-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-12

اسرار الصحف 12-2-2023

LBCI
اسرار
2023-02-10

اسرار الصحف 11-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-09

اسرار الصحف 10-02-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
01:12

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

LBCI
حال الطقس
01:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
2022-12-27

كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
رياضة
13:58

نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم

LBCI
أخبار دولية
13:55

القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة

LBCI
أخبار دولية
13:52

مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج

LBCI
امن وقضاء
13:49

حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في اليوم العالمي للمصابين بداء الصرع: أين الدواء؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

كنوز تراثية وتاريخية في تركيا نالت حصّتها من الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:23

هل تنجحُ أزمة الزلزال في عودة سوريا الى الحضنِ العربي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
12:20

خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
منوعات
07:58

مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
أخبار دولية
15:21

بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة