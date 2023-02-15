أسرار الصحف 15-02-2023

الأنباء



لوحظ غياب التغطية الاعلامية عن نشاط احدى المرجعيات رغم رمزيتها.



خطوة تصعيدية في موقف محرج بعد وصول مساعي تشريعية موازية الى طريق شبه مسدود.