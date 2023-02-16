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أسرار الصحف 16-02-2023
اسرار
2023-02-15 | 23:47
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أسرار الصحف 16-02-2023
النهار
انشغل المغردون بالخاتم الاسود في اصبع الرئيس سعد الحريري قبل أن يتبين انه على غرار الساعة الذكية يقوم بتحديد قراءات ثابتة لدرجة حرارة الجسم ومعدّل دقّات القلب والحركة والتغذية.
يقول سياسي مخضرم إن المرحلة التالية سيتم فيها حرق المرحلة الرئاسية الاولى بمرشحيها الاثنين قبل النفاذ الى وجهة جديدة باسماء جديدة.
يقول محلل سياسي في مجلسه إن عدم اجراء الانتخابات البلدية يدخل البلد في فراغ اكبر من الحالي ويساعد "حزب الله" في بلوغ الانهيار الكلي الذي يريده لفرض مؤتمر تأسيسي يطمح اليه.
يردّد نائب حزبي أن علاقة رئيس حزبه بمرجع نيابي ممتازة، خلافاً لما قيل أخيراً عن حصول تباينات وخلافات.
يلاحظ أن السياحة التجميلية هي الأكثر نشاطاً في هذه المرحلة، ومردّ ذلك إلى العملة الصعبة التي تسهِّل إجراء هذه العمليات للرعايا العرب والأجانب، بكلفة أقل من إجرائها خارج لبنان.
الجمهورية
على الرغم من سعي البعض الى التقليل من أهمية لقاء استضافته عاصمة غربية فإنّ نتائجه لا يمكن تجاهلها لِما حملته من آلية جديدة في التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين.
إعتبرت أوساط اقتصادية أنّ مشروع الكابيتال كونترول المطروح يُختصر بالآتي "مش معروف إيد مين بجَيبة مين".
إستغربت جهات سياسية صَمت السلطات الرسمية المُطبق عن التدهور الدرامي المالي والإقتصادي والتمويني، وتساءلت: هل من قطبة مخفية تُبيِّت أمراً ما؟
اللواء
شكلت المعلومات التي تسربت عن لقاء دولي - إقليمي صدمة لدى من تجمعت عندهم، مما فاقم من سبل المعالجة، وحتى الإنتظار!
عممت جهات سياسية وحزبية على مناصريها والقطاعات التي تؤثر فيها الابتعاد ما امكن عن التجمعات والتحركات في الشارع لأسباب ليست خافية على أحد.
تبيّن أن خرقاً للدستور لجهة المساواة بين اللبنانيين (المادة 7) اذ صرفت المساعدات للمدنيين والمتقاعدين على سعر 43600، ولسواهم من غير المدنيين بـ38000 ل.ل. للدولار الواحد؟!
نداء الوطن
يُنقل عن وزير الإتّصالات جوني قرم أنّ مزايدة تلزيم البريد التي ستُفضّ عروضها اليوم، ستشهد مفاجأة، فيما يخشى البعض من أن تكون نتائج هذه المفاجأة سيئة على الخزينة العامة.
يتردّد أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعمل على خطّ النوّاب الأرمن لكي يكونوا "حصان طروادة" داخل الصفّ المسيحي من باب تأمين الميثاقية المسيحية.
تبيّن أن مسؤولة جيولوجية أثارت تصريحاتها الذعر بين المواطنين، قد منعت من الظهور على الشاشات بطلب من مرجع حكومي.
البناء
قال مصدر نيابي بارز إنه لا يعلم كيف ستنعقد الجلسة التشريعية المفترضة، لكنه يستبعد أن تستسهل العملية السياسية الداخلية والخارجية وكل القوى المسؤولة عنها والمعنية بها خسارة الموقع المفصلي الذي يمثله اللواء عباس إبراهيم في كثير من الاستحقاقات والملفات لسبب قابل للمعالجة.
قال خبير دستوري إن القوى التي تستخدم تعطيل النصاب في جلسات مجلس النواب والحكومة تحت شعار أولوية انتخاب رئيس الجمهورية دستورياً تمارس حقاً دستورياً، لكنها تفقد بذلك حقها الدستوري المقابل بتعطيل نصاب أي جلسة انتخاب انسجاماً مع الأولوية ذاتها.
الانباء
مرجعية أساسية تعتبر رأس احدى السلطات الثلاثة لكنها تبدو مكبلة وغير قادرة على التحرك ومعالجة قضايا أساسية باتت تهدد الاستقرار في البلد.
أحداث مقلقة بدأت تشهدها بعض المناطق على خلفية الأوضاع المعيشية.
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صحف اليوم
أسرار الصحف 15-02-2023
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