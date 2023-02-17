أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-02-2023
اسرار
2023-02-16 | 23:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 17-02-2023
أسرار الصحف ليوم الجمعة
النهار
- اتصلت ديبلوماسية رفيعة المستوى بمرجع مالي طمأنته إلى أن لا صحة للمعلومات التي بثتها احدى القنوات عن عقوبات مالية قد تطاله او عن علاقته بحزب بارز في لبنان.
- لوحظ أن حزباً بارزاً يولي الشأن التربوي أهمية خاصة ويتواصل مع الوزير المعني وجهات أخرى نظراً الى المخاوف من انهيار مدوٍّ لهذا القطاع.
- عُلم أن قياديين في حزب يساري بارز يسعون مع يساريين آخرين الى تشكيل إطار حزبي جديد في ظل الخلافات القائمة ضمن هذا الحزب.
الجمهورية
- مصادر مرجع روحي رفيع نَفت بشدة أن يكون موقفه من عقد جلسة تشريعية نيابية ردّة رجل لحادثة حصلت مع شخصية غير زمنية على معبر حدودي.
- قال محللون سياسيون انّ أحداً من القوى السياسية المسيحية لا يملك مشروعاً ورؤية، ومعظمها يعمل على القطعة.
- ترصد جهات غربية نشاطات حزب فاعل في أميركا اللاتينية باهتمام بالغ.
اللواء
- سارعت سفيرة دولة كبرى إلى تعميم أجواء معاكسة لوزارة الخزانة في بلادها، بما يشبه التطمين حول وضعية شخصية نقدية رفيعة..
- ما يزال التباين بين اعضاء تكتل نيابي يشغل المعنيين، بين مؤيد لتشريع الضرورة على نطاق ضيق ورافض على خلفية الحملات مع تكتل مناهض..
- أحيط لقاء لقطب سياسي وازن مع مرجع حليف بكتمان محكم، ولكن وسط معطيات سبقته بأنه "كان واعداً".
نداء الوطن
- يشترط رئيس تيار سياسي للمشاركة في الجلسة التشريعية إعادة مدير عام الجمارك إلى وظيفته على أن يتضمن قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى مفعولاً رجعياً ليشمل عدداً من المحسوبين عليه.
- تبين أن فضيحة تصدير البصل إلى ليبيا قد استمرت لأشهر من دون تدخل الجهات المعنية الّا بعد نفاد الإنتاج المحلي من السوق ما جعل قرار إخضاع التصدير لإجازة من دون جدوى.
- يتردد أنّ صيرفياً كبيراً قام بتزويد الأجهزة الامنية بمعطيات عن منافسيه ليتمكن من احتكار السوق.
البناء
- وصف خبراء معادلة الردع الجديدة التي رسمها السيد حسن نصرالله بأنها انتقال من مقايضة متبادلة غير مباشرة مع الإسرائيلي لتجنب الحرب الى مقايضة غير مباشرة متبادلة، لكن مع الأميركي فتمتنع المقاومة عن حرب تستطيعها على إسرائيل ويمتنع الأميركي عن حرب مالية وأمنية يستطيعها على لبنان.
- قال مسؤول سياسي مخضرم سابق إن مشهد الارتفاع الجنوني في سعر الصرف بالتوازي مع التصعيد في الشارع بصورة متسارعة يعيد إلى الذاكرة مشهد عام 1992 الذي سبق دخول الرئيس رفيق الحريري الى المشهد السياسي رئيساً للحكومة دون أن يكون نائباً او تكون لديه كتلة نيابية ملمحاً الى تمهيد مماثل؟
الأنباء
- أفكار وطروحات قدّمها عام ٢٠١٨ زعيم سياسي، لا تزال هي الوصفة الوحيدة التي يمكنها إنقاذ لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
صحف لبنان
LBCI
أسرار الصحف 16-02-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:32
معلومات للـLBCI: المواجهة بين مخابرات الجيش والمطلوبين حصلت في منزل المطلوب الأساسي زين العابدين المصري ما أدى الى استشهاد عناصر المخابرات
آخر الأخبار
11:32
معلومات للـLBCI: المواجهة بين مخابرات الجيش والمطلوبين حصلت في منزل المطلوب الأساسي زين العابدين المصري ما أدى الى استشهاد عناصر المخابرات
0
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
0
أخبار لبنان
2023-02-16
عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف
أخبار لبنان
2023-02-16
عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف
0
آخر الأخبار
2023-02-16
مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم
آخر الأخبار
2023-02-16
مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-02-15
أسرار الصحف 16-02-2023
اسرار
2023-02-15
أسرار الصحف 16-02-2023
0
اسرار
2023-02-14
أسرار الصحف 15-02-2023
اسرار
2023-02-14
أسرار الصحف 15-02-2023
0
اسرار
2023-02-14
أسرار الصحف 14-2-2023
اسرار
2023-02-14
أسرار الصحف 14-2-2023
0
اسرار
2023-02-12
أسرار الصحف 13-02-2023
اسرار
2023-02-12
أسرار الصحف 13-02-2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
0
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
0
صحف اليوم
23:51
وعود ميقاتي بخفض الدولار وتطمين البنوك: "سراب بسراب"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:51
وعود ميقاتي بخفض الدولار وتطمين البنوك: "سراب بسراب"! (نداء الوطن)
0
فنّ
2023-01-07
جورج وسوف ينشر ورقة النعوة... الوداع الأخير لوديع وسوف بين الأشرفية وكفرون
فنّ
2023-01-07
جورج وسوف ينشر ورقة النعوة... الوداع الأخير لوديع وسوف بين الأشرفية وكفرون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟
0
أخبار دولية
13:43
٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟
أخبار دولية
13:43
٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المزارعون يرفعون الصوت... ووزارة الزراعة تسعى لإيجاد حلّ للمشاكل التي يعانون منها بالتعاون مع البنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المزارعون يرفعون الصوت... ووزارة الزراعة تسعى لإيجاد حلّ للمشاكل التي يعانون منها بالتعاون مع البنك الدولي
0
رياضة
13:29
شباب منتخب لبنان لكرة السلة أبطال حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال
رياضة
13:29
شباب منتخب لبنان لكرة السلة أبطال حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اليوم الـ٢٧ من وقفة النواب التغييريين لانتخاب رئيس!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اليوم الـ٢٧ من وقفة النواب التغييريين لانتخاب رئيس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
قريبًا: الدولار سيغزو رفوف السوبرماركت
تقارير نشرة الاخبار
13:15
قريبًا: الدولار سيغزو رفوف السوبرماركت
0
أخبار دولية
13:14
الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: التضامن العالمي مع سوريا وتركيا مطلوب في الأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة
أخبار دولية
13:14
الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: التضامن العالمي مع سوريا وتركيا مطلوب في الأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:49
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
07:49
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
اقتصاد
03:15
ارتفاع بأسعار البنزين والغاز وانخفاض طفيف بسعر المازوت
3
خبر عاجل
08:36
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
خبر عاجل
08:36
الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع
4
أخبار لبنان
06:21
هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
06:21
هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية
5
اقتصاد
07:24
وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار
اقتصاد
07:24
وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار
6
أخبار لبنان
16:15
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين
أخبار لبنان
16:15
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين
7
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
خبر عاجل
08:48
معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري
8
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
أمن وقضاء
15:07
قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store