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أسرار الصحف 17-02-2023

اسرار
2023-02-16 | 23:48
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أسرار الصحف 17-02-2023
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أسرار الصحف 17-02-2023

أسرار الصحف ليوم الجمعة

النهار

- اتصلت ديبلوماسية رفيعة المستوى بمرجع مالي طمأنته إلى أن لا صحة للمعلومات التي بثتها احدى القنوات عن عقوبات مالية قد تطاله او عن علاقته بحزب بارز في لبنان.
- لوحظ أن حزباً بارزاً يولي الشأن التربوي أهمية خاصة ويتواصل مع الوزير المعني وجهات أخرى نظراً الى المخاوف من انهيار مدوٍّ لهذا القطاع.
- عُلم أن قياديين في حزب يساري بارز يسعون مع يساريين آخرين الى تشكيل إطار حزبي جديد في ظل الخلافات القائمة ضمن هذا الحزب.

الجمهورية

- مصادر مرجع روحي رفيع نَفت بشدة أن يكون موقفه من عقد جلسة تشريعية نيابية ردّة رجل لحادثة حصلت مع شخصية غير زمنية على معبر حدودي.
- قال محللون سياسيون انّ أحداً من القوى السياسية المسيحية لا يملك مشروعاً ورؤية، ومعظمها يعمل على القطعة. 
- ترصد جهات غربية نشاطات حزب فاعل في أميركا اللاتينية باهتمام بالغ.

اللواء

- سارعت سفيرة دولة كبرى إلى تعميم أجواء معاكسة لوزارة الخزانة في بلادها، بما يشبه التطمين حول وضعية شخصية نقدية رفيعة..
- ما يزال التباين بين اعضاء تكتل نيابي يشغل المعنيين، بين مؤيد لتشريع الضرورة على نطاق ضيق ورافض على خلفية الحملات مع تكتل مناهض..
- أحيط لقاء لقطب سياسي وازن مع مرجع حليف بكتمان محكم، ولكن وسط معطيات سبقته بأنه "كان واعداً".

نداء الوطن

- يشترط رئيس تيار سياسي للمشاركة في الجلسة التشريعية إعادة مدير عام الجمارك إلى وظيفته على أن يتضمن قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى مفعولاً رجعياً ليشمل عدداً من المحسوبين عليه.
- تبين أن فضيحة تصدير البصل إلى ليبيا قد استمرت لأشهر من دون تدخل الجهات المعنية الّا بعد نفاد الإنتاج المحلي من السوق ما جعل قرار إخضاع التصدير لإجازة من دون جدوى.
- يتردد أنّ صيرفياً كبيراً قام بتزويد الأجهزة الامنية بمعطيات عن منافسيه ليتمكن من احتكار السوق.

البناء

- وصف خبراء معادلة الردع الجديدة التي رسمها السيد حسن نصرالله بأنها انتقال من مقايضة متبادلة غير مباشرة مع الإسرائيلي لتجنب الحرب الى مقايضة غير مباشرة متبادلة، لكن مع الأميركي فتمتنع المقاومة عن حرب تستطيعها على إسرائيل ويمتنع الأميركي عن حرب مالية وأمنية يستطيعها على لبنان.

- قال مسؤول سياسي مخضرم سابق إن مشهد الارتفاع الجنوني في سعر الصرف بالتوازي مع التصعيد في الشارع بصورة متسارعة يعيد إلى الذاكرة مشهد عام 1992 الذي سبق دخول الرئيس رفيق الحريري الى المشهد السياسي رئيساً للحكومة دون أن يكون نائباً او تكون لديه كتلة نيابية ملمحاً الى تمهيد مماثل؟

الأنباء

- أفكار وطروحات قدّمها عام ٢٠١٨ زعيم سياسي، لا تزال هي الوصفة الوحيدة التي يمكنها إنقاذ لبنان.

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