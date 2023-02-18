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اسرار الصحف 18-2-2023
اسرار
2023-02-18 | 01:28
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اسرار الصحف 18-2-2023
اسرار الصحف 18-2-2023
صحيفة البناء
ـ كواليس
توقعت مصادر سياسية أن تحكم علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر نتائج محاولة كل منهما رسم مسار رئاسي منفصل عن الآخر بحيث تتم صياغة التحالف مجددا كحاجة متبادلة ولكن على قاعدة حجم الدور يقاس بدرجة الحاجة وفق معادلة ثنائية اسم الرئيس مقابل المشروع.
ـ خفايا
توقفت أوساط سياسية ودبلوماسية وإعلامية امام الاطلالة التي نظمها قائد الجيش العماد جوزف عون حول الملف الصحي وما تضمنه من حضور خطابي لما بدا إعلانا رئاسيا لتعميم خبرة الجيش في ادارة الملفات على المستوى الوطني.
صحيفة الجمهورية
ـ سجّلت دولة مؤثرة، التقصير في مساعدة الأسر الأكثر حاجة في لبنان، ودعت إلى بذل جهود أكبر خلال الأزمة الاقتصادية للمساعدة.
ـ قالت شخصية سياسية، انّه إذا كانت العقدة الرئاسية المارونية غير قابلة للحل يُخشى الذهاب إلى خيارات أخرى لا تزال غير واضحة المعالم.
ـ قرّر مرجع رئاسي سابق أن يتدارك أخطاء نجله بمحاولة استيعاب كادرات حزبية نزحت عن الحزب لكنه يصادف الكثير من الصعاب.
صحيفة اللواء
ـ همس
ما تزال قوى لبنانية نافذة، تستجمع المعلومات عن حصيلة ما سمعه نواب لبنانيون في واشنطن، خارج المسموح بنشره أو إعلام الرأي العام به..
ـ غمز
تبيَّن أن نائباً كان وراء ما عرف «بالمصادر الأميركية» في ما خص ثبات الشبهة المالية على مسؤول مالي لجهة العلاقة مع حزب بارز..
ـ لغز
وضعت سفارات غربية طرق اتصال بمواطنيها في بيروت، مع نشرة دورية شبه يومية، حرصاً على سلامتهم وأمنهم!
صحيفة النهار
ـ ترويج للتمديد لحاكم مصرف لبنان
بدأ وزير المال يروج للتمديد مجددا لحاكم مصرف لبنان ردا على الشائعات عن عقوبات تشمله قريبا بما يؤكد استمرار مرجعيته السياسية في توفير الحماية له.
ـ تحميل مصرف لبنان المسؤولية كاملة
لوحظ ان جمعية المصارف ترد للمرة الاولى بشكل مباشر على المودعين وتحمل مصرف لبنان المسؤولية كاملة عن صرف الاموال من دون الاخذ باراء المصارف.
ـ بماذا يطالب "التيار الوطني"؟
يتردد ان من مطالب التيار الوطني الحر اعادة المدير العام للجمارك الى ممارسة مهماته بعدما وضعه رئيس حكومة تصريف الاعمال في التصرف.
ـ اندفاع كبير وتنافس
سجل اندفاع كبير وتنافس بين المجموعات اللبنانية على التوجه الى سوريا لتقديم العون في اعمال الاغاثة.
ـ تقلّص حركة المرشحين للانتخابات البلدية
لوحظ تقلّص حركة المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في معظم المدن والبلدات بعدما بات الجميع في أجواء التأجيل.
ـ خريطة طريق
اعتُبرت كلمة نائب بارز في ندوة حول ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وبحضور شخصية عربية، بمثابة خريطة طريق للإضاءة على ما واكب مرحلة ما قبل استشهاده.
صحيفة نداء الوطن
ـ وردت شكاوى من جهات غربية عبر الانتربول إلى الجهات القضائية اللبنانية تفيد عن قيام جهات وأفراد في لبنان باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة لسحب أموال وشراء أغراض عبر الإنترنت. واللافت أن الجهة القضائية المولجة بملاحقة الجرائم المالية لم تحرك ساكناً كون الجهات والأفراد المتهمين هم من نفس الفريق السياسي الذي تنتمي إليه هذه الجهة القضائية.
ـ علم أنّ أحد الوزراء طلب من موظفي الوزارة مواكبته في أحد البرامج التلفزيونية مع وعد بتأمين البنزين لسياراتهم لكن الموظفين لم يلبوا طلبه لأنه سبق ووعدهم بتأمين البنزين من أجل الحضور بشكل منتظم إلى العمل لتأمين سير عمل الوزارة، لكنه لم يفِ بوعده.
ـ حاول رئيس تكتل سياسي الدخول في بازار لتحريك تمويل عدد من المشاريع المحسوبة عليه على غرار تمويل خطة الكهرباء لكن محاولاته فشلت لرفض مرجع حكومي الدخول في هذا البازار بسبب الخلاف السائد بينهما.
الأنباء
*ايحاءات مقلقة
إيحاء إلى وجود جهات تقف خلف التوتير الأمني في البلد والمقلق ان هذه الاشارات تأتي من مرجعيات رسمية.
*احتمال التصعيد
فُهم من تصريحات عالية السقف في الأيام الأخيرة ان احتمال التصعيد في لبنان والمنطقة وارد في أي لحظة.
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لبنان
أسرار الصحف 17-02-2023
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