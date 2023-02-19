أسرار الصحف 19-02-2023

الأنباء:



*الداعم الأول

فريق سياسي كان الداعم الأول للتمديد لموقع أساسي، هو نفسه من يعارضه اليوم.



*مصير مجهول

جملة استحقاقات سيكون مصيرها مجهولاً، إذا فشلت مساعي عقد الجلسة التشريعية.