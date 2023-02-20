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أسرار الصحف 20-02-2023

اسرار
2023-02-19 | 23:41
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أسرار الصحف 20-02-2023
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أسرار الصحف 20-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف لليوم الإثنين 20-02-2023؟

الجمهورية

- عُلم أنّ الاتصالات منقطعة حالياً بين تنظيمين فاعلين ما بدأ يطرح علامات استفهام كثيرة حول مصير تحالف قائم بينهما.
- لم تتردّد إحدى السفيرات بالخروج على تعليمات بالحدّ من تحركاتها على الرغم من التحذيرات التي تبلّغتها من أكثر من مرجع.
- نُقل عن مرجع سابق أنه بصدد الإقدام على خطوة سيكون لها الأثر البالغ على ملف حساس.


اللواء

- تجري إجتماعات غير معلنة في سلطنة عُمان بين أطراف إقليمية وديبلوماسيين أميركيين تتناول ملفات المنطقة الساخنة، بما فيها الوضع في لبنان!
- لم يتمكن رئيس حزب بارز من التواصل مع الرئيس الحريري أثناء وجوده في بيروت لأن الأخير "لم يكن على السمع" خلال إتصالين منفصلين!
- رفضت شخصية سياسية زارت العاصمة مؤخراً اللقاء مع وفد من جمعية بيروتية معروفة معتبراً أنها خرجت عن الخط السياسي الذي يمثله!


نداء الوطن

- يتردد أنّ الفاتيكان عيّن المطران جورج خوام الرئيس العام السابق للرهبنة البولسية الكاثوليكية، زائراً رسولياً على الرهبنة الباسيلية الشويرية، الكاثوليكية، نتيجة تفاقم الخلافات بين الرهبان. - وعادة ما يتمّ تعيين زائر رسولي من جانب الفاتيكان حين تكون الخلافات غير قابلة للمعالجة من جانب الرهبنات المحلية.
- تفيد المعلومات أنّ راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم سيلتقي مساء اليوم الاثنين رئيس حزب القوات سمير جعجع في إطار جولته على القيادات المسيحية بطلب من بكركي.
- عُلم أنّ القضاة أبلغوا بشكل واضح وصريح رفضهم التجاوب مع مطلب إعداد لجان القيد للإنتخابات البلدية في ايار المقبل، ما شكّل ضربة قاضية لاحتمال إجراء هذه الإنتخابات، وبات الجميع في أجواء أنّها في حكم التمديد.


البناء

- يعتقد مرجع نيابي أن محاولات البعض لربط طرح ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية بخطر الفوضى وتشجيع الأميركيين على اعتبار هذا الخيار هو الأنسب قد تلقى ضربة قاسية مع خطاب السيد حسن نصرالله وصارت مناقشة ترشيحه خاضعة لما يمكنه تقديمه في الملفات المحورية مقارنة بغيره.
- توقع مصدر سياسي أن يتحول موضوع زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق في ضوء المناخات العربية التي تعبّر عنها العواصم العربية المختلفة وتراجع القدرة الأميركية على ممارسة الضغط حول الموقف من سورية إلى البحث الجدي، خصوصاً أن قرار فتح المطار والمرافئ لقي تقييماً سورياً عالياً يفتح الطريق.


الأنباء
- لم تخلُ لقاءات مرجع سابق في الشكل والمضمون من رسائل بمختلف الاتجاهات.
- انقسامات داخل قطاع حيوي حيال الاقتراحات التي تم طرحها لمعالجة أزمة هذا القطاع.  

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