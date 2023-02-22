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أسرار الصحف 22-2-2023

اسرار
2023-02-21 | 23:39
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أسرار الصحف 22-2-2023
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أسرار الصحف 22-2-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- تساءلت أوساط سياسية عما اذا كان التحرك المتصاعد للاتحاد العمالي العام يأتي نتيجة الاوضاع لاقتصادية أم "فقسة زر" من الجهة السياسية التي تمون عليه والتي تشعر أنها في مأزق.

- لوحظ أن مطران انطلياس للموارنة انطوان ابو نجم يحاول لعب دور سلفه المطران يوسف بشارة السياسي عبر إطلالاته الاعلامية وبدء برنامج للقاءات السياسيين.

- يسجل غياب لافت للنائب ابرهيم كنعان عن الاطلالات السياسية في أوساط "التيار الوطني الحر" مذ طرح اسمه وزملاء له موارنة كمرشحين محتملين الى الرئاسة.

- لوحظ أن الحديث عن لقاء مسيحي في بكركي تراجع بشكل لافت، بعد استحالة تقريب وجهات النظر بين تيارين مسيحيين بارزين، لعدم إعطاء أي فرصة لرئيس تيار ونائب حالي.

- يُنقل عن مرجعيات سياسية، أنها على وشك إقفال أبواب مكاتبها بعد صعوبات لم يسبق أن حصلت لمعالجة أوضاع الناس صحّياً وتربوياً، وعدم تمكّنها من الحصول على مساعدات من الخارج.
الجمهورية

- قال سفير عربي: لا يمكن إخراج لبنان من أزمته طالما هناك من يُصرّ على رئيس تحدٍّ.

- قالت شخصية وسطية إن غياب أحد السفراء عن حدث مهم رسالة واضحة يجب أن تُقرأ ابعادها المرتبطة حصراً بالملف الرئاسي.

- إستعرضت قيادات غير مدنية مجموعة من التقارير التي انتهت بتعزيز كل أشكال التعاون لمنع أي مجموعة مشبوهة من استغلال الأزمة النقدية والاجتماعية.


اللواء

- شبّه دبلوماسي غربي الانقسام في البلد بالانقسام الحاد قبل الانتخابات النيابية عام 2005، ولكن من دون جهود للخروج من مأزق الحرب الأهلية، التي طوى الاتفاق الرباعي صفحتها.

- انحصرت علاقة تيار خارج من السلطة بحزب حليف، عبر الاتصال بقيادي معني واحد، لا غير!

- ينتظر سكان العاصمة من القيِّمين على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تفسيراً: لماذا هذا الانقطاع المستمر للمياه عن أحياء العاصمة منذ أكثر من أسبوع، ما دام التيار الكهربائي يعمل أكثر من 4 ساعات تغذية للمنازل؟!


نداء الوطن

- علم أنّ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، سيلتقي اليوم الأربعاء رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وذلك في إطار جولته على المسؤولين المسيحيين موفداً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

- تظهر التسريبات أنّ بعض الصرّافين يردّد الكلام نفسه خلال التحقيقات وكأنّ هناك كلمة سرّ موحّدة تجمعهم أو أنهم كانوا مستعدّين لتلك التوقيفات.

- يؤكد قياديون في تيار بارز أن هناك أزمة تمويل تضرب تيارهم وتمنعهم من تقديم خدمات على غرار بقية القوى الفاعلة في حين يربط البعض الآخر الأمر بالإستعداد للمرحلة المقبلة بعد فسخ تحالفات كانت تساندهم مادياً.


البناء

- قال مصدر دبلوماسي إن ما يتم تسريبه عن اجتماع باريس الدولي الإقليمي حول لبنان لجهة تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كان بالون اختبار تمّ تعطيله بخطاب الأمين العام لحزب الله حول معادلة الفوضى والحرب، وعادت الاتصالات الى معادلة الرئيس التوافقي والتسليم بشراكة حزب الله.

- تقول مصادر خليجية إن إعلان السعودية عن وديعة بمليار دولار في المصرف اليمني المركزي تعني أن التفاهم حول التسوية مع أنصار الله قد نضجت وأن من ضمنها تأمين سداد الرواتب للعاملين في الأسلاك الحكومية، خصوصاً أن ما قاله وزير الخارجية السعودية في دافوس وميونيخ يؤكد اتجاه التسوية.


الأنباء

- قطاع حيوي مشلول ينتظر مساعي تقوم بها مرجعية رسمية الا أن الكلمة الفصل هي للمرجعية القضائية.

- حراك دبلوماسي مستمر على أكثر من خط وإن كانت الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد.

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