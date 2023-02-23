أسرار الصحف 23-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف لليوم الخميس 23-02-2023؟

النهار



- اتهم الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب السياسي بوصعب بـ”التفشيخ”، علماً أن الأخير كان رد على نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه لم يبلغه بزيارة واشنطن، لانه تحدث الى رئيس الحكومة بالأمر.



- يلاحظ مزاحمة على الزعامة النيابية البيروتية، عبر لقاءات متنقلة قطبها نائبان، في ظل ارتباك وغياب الغطاء الشعبي لهما.



- لا يزال الموقوفون في دوائر الشؤون العقارية في بعبدا والزلقا على ذمة التحقيق، من دون تحويلهم الى القضاء او اطلاقهم، في ظل استياء لاقتصار الملاحقة على تلك الدائرتين فقط.





الجمهورية



- يؤكد مصدر مالي رفيع أنه اذا وُجد الحل السياسي فإنّ مصرف لبنان يستطيع بمليار دولار لَمّ الكتلة النقدية في السوق التي تبلغ 80 مليار ليرة.



- سأل مرجع سياسي نائباً في تكتل بارز فأجاب: بيناتنا… عم نِنتحر.



- قال رئيس كتلة نيابية حزبية: مشكلة حليفنا أنه نَصّب نفسه قديساً »حَدا يسألو إذا هو مصدِّق حالو«.





اللواء



- تخوّفت مصادر دبلوماسية من تقدُّم خيارات من شأنها أن تهزّ النظام العام، وتُعيد طرح مشاريع قديمة بحلة جديدة للمجتمع والدولة في لبنان.



- وقع خلاف حاد داخل اجتماع لجنة تسيير المرفق العام، حول سبل ردم الهوة بين الإضافات على الرواتب والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار.



- تبين أن بعض الصيارفة الكبار الموقوفين باتت لديه قدرة على تحريك الشارع، وما يشبه الميليشيا، على غرار ما هو حاصل في بعض المناطق البعيدة خارج العاصمة!





نداء الوطن



- عُلم أنّ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم أنهى جولته على القيادات المارونية ويفترض أن يلتقي النوّاب المستقلّين في دار المطرانية قبل أن يضع تقييمه النهائي للجولة التي قام بها موفداً من بكركي.



- يقول قياديون في حزب بارز إنّهم أبلغوا مسؤولاً غير مدنيّ بأنّ قيادة الحزب غير مسؤولة عن الكتابات التي تتناول هذا المسؤول، ولا علاقة لهم بها.



- على رغم ما يُنقل عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من تزكيته أسماء لرئاسة الجمهورية، فإنّ باسيل يُسرّ لمقرّبين منه بأنّ لديه اسمين جديين أحدهما وزير سابق. أمّا ما يُنسَب إليه من أسماء أخرى فليس سوى بالونات اختبار يُطلقها أصحابها.





البناء



- قال مصدر حكومي إن الإطار القانوني لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام بات جاهزاً ويلقى إجماع القانونيين الذين تولوا دراسة الملف وينتظر أن يتم تظهيره فور انتهاء الولاية القانونية للواء إبراهيم.



- حذّرت مصادر أوروبية من جولة تصعيد أمني وعسكري في فلسطين في ضوء تكرار المجازر الإسرائيلية في نابلس بعد جنين، وقالت إن الردود المتوقعة بعد مجزرة نابلس تشبه ما حدث بعد مجزرة جنين ولا يُستبعَد أن تدخل غزة على الخط ما لم تنجح الضغوط بالتزام حكومة الاحتلال بالتهدئة.





الأخبار



- أبلغت إدارة صندوق النقد الدولي الجهات اللبنانية المعنية بالإصلاحات أنها لا تجد لبنان متعاوناً وفق ما هو متعارف عليه. وشرحت إدارة الصندوق أن مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح أمام مجلس النواب لا يتطابق مع ما قدمته الحكومة، ويخالف خطة التعافي التي يعمل عليها مجلس الوزراء. وأكدت إدارة الصندوق أن برامج التعاون تكون مع الحكومة وليس مع مجلس النواب، وأنه لا يمكن العمل في ظل وجود تصورين وبرنامجين وأكثر من اقتراح للقوانين. ولفت مسؤولون إلى أن إدارة صندوق النقد بدت أقرب إلى وجهة نظر حادة تجاه القطاع المصرفي، وأن المسؤولين في الصندوق دعوا إلى الفصل بين استعانة الدولة اللبنانية بأصولها أو الرهان على عائدات مرتقبة وغير محددة بعد من الغاز في البحر، وبين المسؤولية عن دمار القطاع المصرفي وضياع أموال المودعين، وأنه لا يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من دون تغييرات جوهرية تصيب كل عمل القطاع المصرفي في لبنان بدءاً بعمل مصرف لبنان نفسه.



- عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي اجتماعين منفصلين مع وفد من ممثلي شركة «توتال» في لبنان للبحث في التنسيق المفترض بين الجيش والفرق اللوجستية التابعة للشركة الفرنسية عند بدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9. وقال مطلعون إن الجيش ينتظر من الشركة الفرنسية برنامجاً واضحاً، وتصوراً لآلية العمل والانتقال في المياه الإقليمية اللبنانية، كما جرى التطرق إلى دعم يمكن أن توفره «توتال» لمؤتمر ينظمه مركز الدراسات الخاص بالجيش حول الملف نفسه.



- أفاد تقرير ديبلوماسي بأن الإدارة الأميركية لجأت إلى لغة جديدة مع بعض ضيوفها اللبنانيين. ونقل عن مسؤولة كبيرة في الإدارة الأميركية قولها لزوار لبنانيين إن واشنطن لم تعد تحتاج إلى سماع شكاوى ووشايات ضد سياسيين أو مؤسسات بأنها على علاقة بحزب الله لأنها تعرف الكثير عن علاقات حزب الله مع القوى الداخلية، وتفترض أن معارضي الحزب يجب أن يعرضوا تصوراً واقعياً وقابلاً للتطبيق قبل أن يطلبوا دعماً أميركياً بسلاح العقوبات. وأشار التقرير إلى أن النائب مارك ضو الموجود في الولايات المتحدة كان أحد من سمعوا هذا «التنبيه» من المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن كل مداخلاته أمام مسؤولين في الإدارة والكونغرس اقتصرت على التذمر من حزب الله والتذرع بأن قوته تحول دون قدرة النواب «التغييريين» على تحقيق إنجازات في لبنان.





الأنباء



- مرجعية نقدية أمام اختبار ربما يكون الأخير لمحاولة السيطرة على تقلبات السوق.



- لم يبق الا أسبوع واحد وحاسم لتمرير قرار اداري مهم والا سيكون الفراغ سيد الموقف.