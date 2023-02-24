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متن
18
o
كسروان
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o
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أسرار الصحف 24-02-2023
اسرار
2023-02-23 | 23:35
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أسرار الصحف 24-02-2023
أسرار الصحف ليوم الجمعة
النهار
- قاض كبير لم يوافق على الاجراء الذي تم اتخاذه بحق القاضية غادة عون.
- بدأت اكثر من شخصية سنية في بيروت تحضر لترتيب لائحتها للانتخابات البلدية بالتواصل مع ممثلين للعائلات في العاصمة.
- فنان لبناني معروف تربطه علاقات جيدة بمسؤولين خليجيين التقى مرجعا ولم يخل حديثهما من التطرق الى الملف السياسي.
- عُلم أنّ نائباً مارونياً سابقاً زار مرجعاً سياسياً من غير طائفته قبل أيام بعيداً عن الأضواء وعرض معه الملفّ الرئاسي من جوانبه كافة.
الجمهورية
- أبدى مرشح ارتياحه إلى العلاقة التي تربطه بأحد المراجع السياسية مؤكّداً أنّه منذ دخوله في معترك الشأن العام لم يختلف مع هذا المرجع.
- تمنّى بعض النواب المستقلين على مسؤول سابق، تزخيم حضوره السياسي فقال: كمّلوا كما انتم.. كما لو أنني موجود معكم.
- عمّم مسؤول كبير على محازبيه بعدم الردّ على هجومات رئيس تيار سياسي عليه، ونقل عنه قوله: عم يدوّر ع مشكل.. اتركوه وخلّوه "يبلعط" لحالو.. هو عارف انو خلصت إيامو.. عن جدّ مسكين.
اللواء
- لم يُخفِ دبلوماسي رفيع حدوث انعكاسات مباشرة على لبنان، مع عودة دولة قريبة إلى "بيت العرب".
- تبيَّن، حسب التفتيش التربوي، أن غالبية المدارس الرسمية في محافظتين على الأقل، تعمل بما يشبه الانتظام العام، خلافاً لرغبات الروابط التعليمية.
- ساهم إعلان تيار معروف حول المستبعدين في الاستحقاق إلى اعطاء دفعة جديدة لتعويم العلاقة مع حزب بارز.
نداء الوطن
- يُقال إنّ مقاولاً معروفاً هو شقيق وزير سابق، واسمه مطروح كمرشح لرئاسة الجمهورية، التقى مسؤولين في حزب بارز، للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة الأخيرة.
- تفيد معلومات بأنّ الصراع العلني والخفيّ داخل «التيار الوطني الحر» يشتدّ على خلفية انتخابات رئاسة الجمهورية، وإن نواب "التيار" ينقسمون إلى 3 فئات: الأولى تقف إلى جانب النائب جبران باسيل وترفض تأييد سليمان فرنجية، والثانية تهدف إلى إقناع باسيل بفرنجية، أما الثالثة فتريد قطع الطريق على فرنجية وأي مرشح يمكن لباسيل أن يتبنّاه وهي تسعى أن يكون هناك مرشح للرئاسة من صفوفها.
- يتردد أنّ أسماء عدد من المستشارين في وزارة الطاقة، ألحقت بجدول رواتب العاملين في منشآت النفط.
البناء
- كشف دبلوماسي عربي عن مبادرة سعودية حول سورية تحت اسم دول جوار سورية تدعو لتأسيس إطار تحت عنوان القرار الأممي 2254 يضمّ الخمسة الكبار وسورية وإيران والعراق والأردن والسعودية والإمارات وعمان وتركيا ومصر والسعودية ولبنان، والبدء بفصل ملفي النازحين و متضرّري الزلزال عن السياسة.
- قال مصدر نيابي إن كل السياسيين الذين يلتقون سفراء دول لقاء الخمسة الذي عُقد في باريس يؤكدون أن اسم الوزير السابق سليمان فرنجية يتقدّم كمرشح رئاسي وكل الإعلاميين المحسوبين على الدول الخمس يقولون إن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون متقدم على فرنجية!
الانباء
- لم تتغير مقاربة حزب سياسي وقراءته للمرحلة، وإصراره على انتخاب رئيس للجمهورية وفق الرؤية التي طرحها رئيس الحزب.
- زيارة خارجية ذات طابع غير سياسي لم يُحسم موعدها بعد.
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لبنان
أسرار الصحف 23-02-2023
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