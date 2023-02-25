أسرار الصحف 25-02-2023



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النهار



قال مصدر ماروني إن ثمة توجه في قبرص الى تعيين وزير من موارنة قبرص للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية يؤكد دور الموارنة في الجزيرة.



عُلم أن مرجعاً سياسياً بصدد القيام بزيارات عربية وغربية في وقت قريب، لقلقه على ما يحيط بلبنان من مخاطر مقبلة.



تتّجه مجموعات يسارية وعقائدية من أكثر من حزب قديم لتشكيل نواة تيار سياسي جديد، على خلفية الصراعات داخل أحزابهم.



تشن حملة مركزة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من جمهور الممانعة احتلت المراتب الاولى في تويتر امس.



الجمهورية



قال أحد الكوادر السابقين في التيار الوطني الحر: "أكبر كذبة كانت تفاهم مار مخايل، وكل كلام عن التمسّك به وتطويره هو كذب بكذب.. خلص، خلينا نعترف انّ هذا التفاهم من زمان مات وشبع موت".



يقول وزير سيادي إنّه يعمل لإنجاز إستحقاق، ولكن المعوقات والمحاذير والحاجة إلى الدعم والتمويل، كبيرة جداً جداً.



عائدون من حاضرة روحية عالمية نقلوا عن مسؤولين فيها أنّها المرة الأولى التي تستشعر فيها بحجم الخطر على الوجود المسيحي في لبنان وبلغ درجة أكبر مما كان عليه زمن الحرب,



نداء الوطن



رأت مصادر سياسية أنّ ما نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن عدم ممانعة واشنطن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كلام دبلوماسي لا يعوّل عليه. ورأت أنّ الإدارة الأميركية تعتبر أنّ شيا قامت بمهمة الترسيم بشكل ممتاز استحقّت عليه الترقية والانتقال إلى الأمم المتحدة، وبالتالي أي تصريحات تتعلق بالشأن اللبناني باتت من قبيل «تقطيع الوقت».



يرى طرف معنيّ بموضوع الأعداد الطائفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان وراء السؤال الذي طرح عليه عن نسبة المسيحيين في لبنان بعد التوتر الذي ساد مكالمة بينه وبين البطريرك الماروني بشارة الراعي.



يتردّد أنّ السراي الحكومي تبلّغ أصداء استياء مسؤولين غربيين من الإجراءات التي طلبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي ضد القاضية غادة عون.



اللواء



أبلغ دبلوماسيون في عاصمة دولة كبرى في حرب مع دولة كانت ضمن جمهورياتها جهات لبنانية أنها مصممة على تحقيق «نصر» مهما يكن حجمه، مع وضع كل الخيارات على الطاولة!



يغمز مقربون من حزب بارز من قناة «دور غامض» لقطب نيابي، يحيط اتصالاته بكتمان محكم، ولا سيما في الخارج.



تتخوف روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ارتفاع غير محتمل لسعر صيرفة قبل الأربعاء المقبل، موعد تحويل الرواتب الى المصارف، تمهيداً لسحبها على الدولار المخصص لعمليات الحصول عليها.