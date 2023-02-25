الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 25-02-2023

اسرار
2023-02-25 | 00:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 25-02-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 25-02-2023


إليكم أسرار الصحف اليوم

النهار

قال مصدر ماروني إن ثمة توجه في قبرص الى تعيين وزير من موارنة قبرص للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية يؤكد دور الموارنة في الجزيرة.

عُلم أن مرجعاً سياسياً بصدد القيام بزيارات عربية وغربية في وقت قريب، لقلقه على ما يحيط بلبنان من مخاطر مقبلة.

تتّجه مجموعات يسارية وعقائدية من أكثر من حزب قديم لتشكيل نواة تيار سياسي جديد، على خلفية الصراعات داخل أحزابهم.

تشن حملة مركزة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من جمهور الممانعة احتلت المراتب الاولى في تويتر امس.

الجمهورية

قال أحد الكوادر السابقين في التيار الوطني الحر: "أكبر كذبة كانت تفاهم مار مخايل، وكل كلام عن التمسّك به وتطويره هو كذب بكذب.. خلص، خلينا نعترف انّ هذا التفاهم من زمان مات وشبع موت".

يقول وزير سيادي إنّه يعمل لإنجاز إستحقاق، ولكن المعوقات والمحاذير والحاجة إلى الدعم والتمويل، كبيرة جداً جداً.

عائدون من حاضرة روحية عالمية نقلوا عن مسؤولين فيها أنّها المرة الأولى التي تستشعر فيها بحجم الخطر على الوجود المسيحي في لبنان وبلغ درجة أكبر مما كان عليه زمن الحرب,

نداء الوطن

رأت مصادر سياسية أنّ ما نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن عدم ممانعة واشنطن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كلام دبلوماسي لا يعوّل عليه. ورأت أنّ الإدارة الأميركية تعتبر أنّ شيا قامت بمهمة الترسيم بشكل ممتاز استحقّت عليه الترقية والانتقال إلى الأمم المتحدة، وبالتالي أي تصريحات تتعلق بالشأن اللبناني باتت من قبيل «تقطيع الوقت».

يرى طرف معنيّ بموضوع الأعداد الطائفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان وراء السؤال الذي طرح عليه عن نسبة المسيحيين في لبنان بعد التوتر الذي ساد مكالمة بينه وبين البطريرك الماروني بشارة الراعي.

يتردّد أنّ السراي الحكومي تبلّغ أصداء استياء مسؤولين غربيين من الإجراءات التي طلبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي ضد القاضية غادة عون.

اللواء

أبلغ دبلوماسيون في عاصمة دولة كبرى في حرب مع دولة كانت ضمن جمهورياتها جهات لبنانية أنها مصممة على تحقيق «نصر» مهما يكن حجمه، مع وضع كل الخيارات على الطاولة!

يغمز مقربون من حزب بارز من قناة «دور غامض» لقطب نيابي، يحيط اتصالاته بكتمان محكم، ولا سيما في الخارج.

تتخوف روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ارتفاع غير محتمل لسعر صيرفة قبل الأربعاء المقبل، موعد تحويل الرواتب الى المصارف، تمهيداً لسحبها على الدولار المخصص لعمليات الحصول عليها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

أسرار الصحف

صحف لبنان

أسرار الصحف 24-02-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-02-23

أسرار الصحف 24-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-22

أسرار الصحف 23-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-21

أسرار الصحف 22-2-2023

LBCI
اسرار
2023-02-20

أسرار الصحف 21-02-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-02-23

أسرار الصحف 24-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-22

أسرار الصحف 23-02-2023

LBCI
اسرار
2023-02-21

أسرار الصحف 22-2-2023

LBCI
اسرار
2023-02-20

أسرار الصحف 21-02-2023

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-07

الولايات المتحدة ستضاعف شحناتها من الغاز إلى بريطانيا

LBCI
فنّ
2023-02-23

خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-13

حواط لـ"حوار المرحلة": "ما فينا نمشي متل ما بدّو بري".. وحزب القوات يتحاور مع الجميع ما عدا الحزب

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-01

حنكش للـLBCI: اللقاء الذي حصل مع حزب الله اجتماعي وحزب الكتائب لا يعمل إلا بوضوح ونحن لا نعترض على الحوار بين الافرقاء لان البديل عنه هو الفوضى لكننا نعلم أن حزب الله يعمل بما يتناسب مع مصالح ايران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:33

في صيدا وصور مرورا بشوارع بيروت حفلات موسيقية متتالية... واليوم في عين المريسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

المتابعة الأمنية لم تُفَكِك حتى الآن خيوطَ لغزِ إختفاء الشيخ أحمد الرفاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بيروت...عشوائية في البناء وصيانة غائبة والحامي "الله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إعتباراً من 06/03/2023 .. وداعاً لأزمة جوازات السفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ردود الأفعال إيجابية للمنتخب اللبناني على رغم الخسارة امام الفلبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

لبنان يخسر أمام الفلبين في التصفيات المؤهلة الى كاس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

التبعات الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا أضرت بأوروبا وروسيا على السواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:28

بعد حادث اوتوستراد شكا المروّع ووفاة 3 أشخاص... إلقاء القبض على سائق الشاحنة

LBCI
أخبار لبنان
06:19

جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
اقتصاد
06:26

جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع

LBCI
امن وقضاء
07:12

الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما

LBCI
فنّ
05:06

عاصي وكوليت الحلاني يعلّقان على خطوبة ماريتا وكميل

LBCI
أخبار لبنان
07:05

قرار جديد لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:58

الحكم في فرنسا على سعد لمجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة