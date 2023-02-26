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أسرار الصحف 26-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف لليوم الأحد 26-02-2023؟

الأنباء:



- السلّة الكاملة



عاد الحديث عن السلّة الكاملة للحل الى كواليس السياسة اللبنانية ومعها يجري التسويق لمخارج ومعادلات.



- رغم الأزمة



رغم الأزمة التي ضربت كل مؤسسات الدولة تثبت الأجهزة الأمنية مرة جديدة أنها قادرة على حماية البلد من الانزلاق الى الأسوأ.