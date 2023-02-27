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أسرار الصحف 27-02-2023

اسرار
2023-02-26 | 23:35
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أسرار الصحف 27-02-2023
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أسرار الصحف 27-02-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف لليوم 27-02-2023؟

النهار
 
- يلاحظ أن سفيرة دولة مشاركة في اللقاء الخماسي في باريس، تتولى تبليغ المرجعيات السياسية والحزبية ما حصل في هذا اللقاء.
- يتردد ان قيادة الجيش تطلب من طالبي التسريح من الخدمة بدل استهلاك وافساد المعدات التي بحوزتهم وبالدولار الاميركي ما يؤخر تسريح كثيرين لعدم توافر المال لديهم.
- تبين ان لا صحة للمعلومات عن إعادة واشنطن النظر في برنامج المساعدات المؤقتة لدعم رواتب عناصر الجيش اللبناني والقوى الامنية او وجود نية لدى الكونغرس الاميركي في هذا الاتجاه ووصفت مصادر معنية هذا الكلام بانه خاطىء.
 
 
الجمهورية
 
- نقل سفير دولة كبرى توضيحات الى حزب بارز بأنّ هذه الدولة ليست معنية بما ينشر من أخبار وأفلام وروايات في وسائل الإعلام. 
- توقّع متابعون أن يتحسّن تعاطي دولة عربية فاعلة ومؤثرة مع لبنان تدريجاً حتى الوصول إلى استقرار إيجابي بين الدولتين.
- نشر تقرير ديبلوماسي مجموعة من السيناريوهات السلبية فيما خَصّ ملفات إقليمية حساسة تنعكس على لبنان.


اللواء
 
- سجال القاضية عون مع رئيس الحكومة يعكس واقع التسييس المفرط السائد في القضاء، وترداد قاضية لكلام مرجعيتها السياسية ومخالفة كل القوانين والأنظمة المعمول بها في القضاء!
- إعتبر نائب في التيار العوني أن أيلي أبوصعب ذهب بعيداً في مواقفه المتعارضة مع رئيس التيار، خاصة في الإستحقاق الرئاسي، وبات من الصعب إسترجاعه إلى بيت الطاعة!
- كشفت السجالات التي إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي مدى حالة الإحتقان السائدة في بيئات معينة والتي تهدد بإندلاع الفوضى في الشارع في ظل التفكك الحالي في السلطة!


نداء الوطن
 
- تبلغ مساعدو برنار ايمييه مدير المخابرات الخارجية الفرنسية المولج ملف لبنان، وجوب عدم تلقي أي اتصال من مرجع سياسي لبناني وشقيقه.
- يتمتّع نائب بيروتي حزبي بدور كبير في تياره لدرجة تمثيله رئيس التيار في الكثير من المناسبات الاجتماعية التي تحصل خارج بيروت، ويرى البعض أنّ هذا الدور يعود لكون النائب لا يشكل خطراً على رئيس التيار، كونه غير ماروني.
- اجتمع رئيس حزب معارض بكوادره وأبلغهم بأنّ موازنة الشؤون الاجتماعية والاستشفائية مؤمنة للمحازبين والمناصرين، لكن الخشية هي من الواقع السياسي والأمني.
 
البناء
 
- تساءل دبلوماسيون غربيون عن سبب غياب الكويت عن زيارة الوفود البرلمانية العربية إلى سورية، خصوصاً أن الكويت لم تشترك في حملات تقديم المساعدات لسورية بعد الزلزال بل إن السماح بجمع التبرعات لضحايا الزلزال من الجالية السورية حصر بالتبرعات العينية ولا زالت التبرعات النقدية ممنوعة.

- قال مصدر أمني إن كشف مرتكبي جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي من قبل فرع المعلومات أجهض خطر فتنة كبيرة مع ترويج اتهامات وتسويقها تتهم حزب الله بالوقوف وراء عملية الخطف والقتل. وإن نجاح فرع المعلومات بكشف المجرمين بما للفرع من مصداقية خاصة في البيئة المعنية قطع طريق الفتنة.


الأنباء
 
- معالجة موضعية جرت لإشكالية كبيرة شلّت قطاعاً أساسياً، وعودة المشكلة واردة في أي لحظة.
- رغم كشف ملابسات جريمة خطيرة، وتبيان خلفياتها الحقيقية، يصرّ بعض الجهات على البحث عن كيفية ربطها بخلفيات سياسية مذهبية على قاعدة "عنزة ولو طارت".

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